2 desetiminutové obědy na víkend: Je hřích stát u plotny, když je venku krásně

Dvě rychlovky na víkend (nebo kdykoli je to potřeba) se rozhodně hodí. Proč trávit čas v kuchyni, když máte možnost strávit nějaký ten čas venku. Nechejte se inspirovat a neztrácejte čas u plotny, když to není nutné.

Zdroje: zijuspesne.cz, www.apetitonline.cz

Jak je možné mít oběd hotový za deset minut? Hádáte správně, že tak rychle to určitě nebude, ale příprava ano. Pak to jen dáte do trouby a nastavíte teplotu a čas. Na víkend se skvěle hodí zapečené rychlovky a jídla z jednoho hrnce.

Zapečená rychlovka

O jednu zapečenou rychlovku se s vámi podělí také Jana C., která si připravila recept na zapečené chlebíčky. Jde o recept, který si jednoduše osvojíte a vylepšíte podle vašich chutí i možností. Nebojte se zkombinovat suroviny, které máte doma, jednodušší kombinace jsou často chutnější, než příliš komplikované a přeplácané recepty.

Další, co můžete přizpůsobit a vznikne vám tak celá plejáda kombinací, je pečivo. Bagety a veky jsou sice klasikou, ale na druhou stranu můžete použít i různé jiné chuťově zajímavé pečivo, jako jsou například ciabata nebo celozrnné druhy.

Určitě nezapomeňte na sýr, krásně vše spojí a horkem se rozteče. Zdroj: Viktory Panchenko / Shutterstock.com

Rychlý recept na kuřecí maso se zeleninou

Jednoduchý recept s kuřecím masem, který je variabilní a dokořeníte si jej podle vaší chutě a toho, co zeleného najdete na zahrádce. Kuřecí na zelenině ve vlastní šťávě je plné chutí a příprava skutečně nezabere víc než pár minut.

Opepřené kuřecí, mohou to být stehna i paličky, posypané troškou papriky nebo karí, vložte do pekáčku nebo hrnce společně s nahrubo nakrájenou zeleninou. Hodí se nejen cibule, česnek a brambory, ale také zelené papriky i kapie, případně rajče nebo cuketa. Zeleninu můžete podlít trochou vývaru z kostky, přikrýt pokličkou a dát do trouby dusit, dokud se kuře nerozpadá. Pokud máte na zahradě snítku rozmarýnu nebo jinou bylinku, dejte dvě větévky k zelenině, jídlo báječně provoní.

Opepřená kuřecí stehna posypte troškou papriky nebo karí a vložte do pekáčku nebo hrnce společně s nahrubo nakrájenou zeleninou. Zdroj: Shutterstock

Kuře se zeleninou pečte zhruba 40 minut na 170 °C, délka pečení však záleží na velikosti kuřete. Pak pokličku odstraňte a nechejte 5 až 10 minut pod grilem, aby se na kuřeti udělala pěkná kůrka.

Žádné složité chutě, a přesto bude jídlo šťavnaté a voňavé díky směsi zeleniny a nevysušeného kuřecího masa. Pokud se vám nechce dělat příloha a spokojíte se jen se zeleninou, je to dokonce velmi zdravé až dietní jídlo.