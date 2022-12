Nejjednodušší ořechové cukroví: Zapomenuté ledové tyčinky jsou famózní a bleskem

Ořechové cukroví je oblíbené snad mezi všemi. Ať už jde o rohlíčky, košíčky anebo ořechové pusinky, hned se po nich zapráší. Letos ale můžete své blízké překvapit i méně známými ledovými ořechovými tyčinkami. Zaručeně zmizí, jen co je nandáte na tác.

Zdroje: YouTube.com, apetitonline.cz, zenysro.cz

Pokud ještě přemýšlíte, jaký druh cukroví letos připravit, držte se ořechů. Z těch totiž vykouzlíte celou škálu lahodných vánočních kousků, které zmizí z tácu s ostatním cukrovím jako první. A zdaleka nemusí jít jen o vanilkové rohlíčky či myslivecké knoflíky.

Jak loupat ořechy

Navzdory tomu, nakolik je ořechové cukroví oblíbené, se do jeho pečení nepouští úplně každý. A to kvůli loupání vlašských ořechů, které mnozí považují za zdlouhavý proces, při němž musí vyvinout jistou fyzickou sílu. Když pak doma chybí navíc louskáček na ořechy, jde o ještě horší úkol, který se může zdát na první dobrou nesplnitelný. Naštěstí ale existuje jiné řešení.

Skořápky vlašských ořechů nevyhazujte, na jaře se budou hodit na zahradu jako svkělé hnojivo. Zdroj: Profimedia

Věděli jste, že vlastně všechny ořechy včetně těch vlašských můžete jednoduše rozlousknout tak, že je dáte do hrnce, zalijete je horkou vodou a necháte zhruba 25 minut odstát? Pak už stačí jen vodu slít a skořápky s pomocí nože naprosto snadno (pochopitelně ale se vší opatrností) rozlousknout.

Ledové ořechové tyčinky

Ledové ořechové tyčinky asi znají spíše starší generace, rozhodně se ale vyplatí i těm mladším objevit jejich kouzlo. Ořechové těsto polité skvostnou bílou polevou totiž chutná božsky. A navíc skvěle vypadá.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Na začátku si v míse společně vyšlehejte do pěny 300 gramů moučkového cukru s 1 celým vajíčkem a 1 žloutkem. Přidejte nastrouhanou kůru z jednoho omytého citronu. Pak si rozemelte 350 gramů vlašských ořechů, ty smíchejte s 20 gramy hladké mouky a nakonec k nim přidejte směs z cukru a vajec a ze všeho dohromady vypracujte pevné těsto. Udělejte z něj kouli a dejte jej prozatím odpočívat do chladničky.

Ledová poleva z bílku

Mezitím si připravte polevu. Bílek z jednoho vejce vyšlehejte se 100 gramy moučkového cukru a také citronovou šťávou. Tu přidávejte podle chuti.

Těsto si pak rozválejte do velkého obdélníku tak, aby bylo vysoké zhruba 0,5 centimetru. Rozválené těsto potřete bílkovou polevou a nakrájejte jej na několik tyčinek. Položte je na pečicím papírem vyložený plech a dejte je péct do trouby vyhřáté na 160 stupňů na zhruba 10 až 15 minut. Tyčinky při pečení hlídejte. Na jednu stranu musí být dobře propečené, je ale třeba dávat pozor na to, aby nebyly přepečené a bílková poleva nezhnědla.