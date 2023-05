Palačinky bez mouky: Úžasně snadné, hotové bleskem a fantastická chuť

Milujete palačinky, ale snažíte se ve svém jídelníčku omezit mouku? Nevadí! Ani tak se této oblíbené pochoutky nemusíte vzdát. Tenké placičky plněné sladkou náplní lze udělat i bez mouky. Navíc k tomu nepotřebujete žádné speciální náhražky, vystačíte s tím, co máte doma. Jsou rychle hotové a chutnají fantasticky!

Palačinky rozhodně nejsou český výmysl, jejich různé varianty najdeme po celém světě. Ostatně těmi nejtenčími a nejlahodnějšími se mohou pochlubit Francouzi, kteří povýšili toto obyčejné jídlo na božskou manu. U nás jsou palačinky hlavně symbolem nedělní snídaně, když máme chvíli čas a nikam nespěcháme, nebo naopak rychlé večeře, když je potřeba rychle nasytit hladové krky. Palačinky jsou zkrátka sázkou na jistotu, protože je milují děti i dospělí. Ačkoliv se to nemusí zdát, není potřeba je dělat jen z mouky.

Na mouku zapomeňte

Mohou si je tedy dopřát i ti, kteří mouku nechtějí nebo nemohou do svého jídelníčku zařadit. Je sice nutné počítat s tím, že s těstem se bude malinko jinak pracovat, ale rozhodně stojí za vyzkoušení. Udělejte si palačinky tentokrát jinak!

Na návod se podívejte na videu:

Stejně jako na klasické palačinky vám postačí pár surovin, které máte běžně doma. Připravte si tvaroh, banán a 2 vejce.

Jak na to?

Máte doma zralé banány a nevíte, co s nimi? Tyto palačinky jsou skvělý způsob, jak zralé ovoce zpracovat.

Banán oloupejte, nalámejte do mísy a vidličkou jej pořádně rozmačkejte, aby vám vznikla banánová kašička. K banánu přidejte asi 100 gramů jemného tvarohu. V ideálním případě použijte zlatý střed, tedy polotučný tvaroh. Není nutné za každou cenu používat odtučněnou variantu, pokud nedodržujete přísnou redukční dietu. A ani v běžné redukční dietě by se ve vašem jídelníčku odtučněné potraviny objevovat příliš neměly. Do menší misky rozklepněte dvě vejce, rozmíchejte je a přidejte k banánu a tvarohu.

Palačinky jsou vděčný a na ingredience nenáročný pokrm.

Už jen smažení

Díky banánu není potřeba těsto na palačinky nijak doslazovat, respektive přidávat do něj ještě jakékoliv sladidlo. Sladkou chuť pak můžete hezky dohnat čerstvým lesním ovocem nebo kapkou medu na ozdobení palačinek. Připravte si nepřilnavou pánev, zakápněte ji olejem a rozpalte. Vlijte na ni palačinkové těsto, vytvarujte palačinku o požadované tloušťce, stáhněte na střední plamen a přikryjte poklicí. Jakmile se bude zdát, že palačinka začíná být hotová i z vrchu, odklopte poklici a palačinku opatrně obraťte. Stejným systémem pokračujte s každou další palačinkou, dokud budete mít těsto.

Zkuste i variantu s pudinkem, uvidíte, že najdou ve vašem receptáři místo.

Místo banánu pudink

Pokud vám jde hlavně o bezlepkovou variantu, můžete ještě vyzkoušet lahodné palačinky provoněné vanilkou. Připravte si 140 mililitrů mléka, jeden sáček pudinku s pravou vanilkou, 2 celá vejce a 2 polévkové lžíce jemného tvarohu. Postup nemůže být jednodušší. Smíchejte všechny ingredience v míse, vytvořte kompaktní hmotu bez hrudek a pracujte s nimi jako s klasickými palačinkami. Díky škrobu z pudinku se s nimi pracuje snadno a nelámou se. Sladkou chuť dolaďte čerstvým ovocem a třeba javorovým sirupem nebo medem.

