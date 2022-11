Jednoduché pařížské řezy: Hotové bleskem a lepší než z cukrárny

Kdo by nemiloval pařížský dort. Jenže právě ten je poměrně dost náročný na domácí přípravu, a tak si jej spousta lidí dopřává jen výjimečně, když má zrovna cestu kolem cukrárny. Jeho neméně lahodnou obdobu si ale zvládnete upéct i sami, a to kdykoliv, kdy jen na pařížský dort dostanete chuť. Už jste zkoušeli pařížské řezy?

Zdroje: YouTube.com, vikendovepeceni.cz, toprecepty.cz

Pařížský dort je zákuskem, který nabízí snad každá cukrárna. V domácích podmínkách se ale do jeho přípravy každý úplně nehrne. Jeho výroba se totiž neřadí k těm nejjednodušším. I proto si ji někteří značně usnadnili a z dortu udělali řezy. Ty jsou, i navzdory snadné přípravě, velmi chutné a vyjma tvaru jsou od klasického pařížského dortu takřka k nerozeznání.

Pařížská šlehačka

Při přípravě pařížského dortu bývá nejčastěji kamenem úrazu výroba pařížské šlehačky. Jistě, můžete si ji koupit již hotovou, pokud ale chcete, aby byl dort opravdu domácí, vlastní výrobě se nevyhnete. Jenže právě tato šlehačka se ne každému vydaří. Skrývá totiž mnoho rizik. Hrozí, že se srazí, anebo půjde špatně vyšlehat. Je také dost náročná časově. Šlehačka smíchaná s čokoládou či holandským kakaem se totiž podle původního receptu musí ukládat do chladu na 24 hodin. A když pak na druhý den zjistíte, že se šlehačka nepovedla, máte chuť se na celý dort vykašlat.

Pařížský dort je velmi oblíbený. Také je ale velmi pracný. Zdroj: Shutterstock

Pařížské řezy

Recept na pařížské řezy je ve všech ohledech mnohonásobně jednodušší než recept na pařížský dort. Přesto tyto dva dezerty chutnají prakticky stejně. Jak na to, se podívejte ve videu:

V první řadě je třeba připravit si pařížskou šlehačku, avšak trochu jinak. Snadněji a rychleji. Do hrnce si nalijte 250 mililitrů minimálně 30% smetany. Dejte ji zahřívat na sporák a ve chvíli, kdy se z ní začne kouřit, do ní přídejte 300 gramů nasekané hořké čokolády. Vypněte plamen, chvíli nechte odpočívat, aby čokoláda povolila, a následně všechno zamíchejte, aby vznikla čokoládová šlehačka. Tu nechte zcela vychladnout a uložte ji alespoň na 2 hodiny do chladničky.

Kakaový korpus

Zatímco se bude smetana chladit, upečte si kakaový korpus. Rozklepněte si 7 vajec a oddělte bílky od žloutků. Bílky následně vyšlehejte společně se 7 lžícemi krystalového cukru do sladkého sněhu a pak do něj postupně zašlehejte všechny žloutky. Přilijte 60 mililitrů teplé vody a stále šlehejte. Ideálně asi 15 minut, aby byl korpus po upečení skutečně nadýchaný. Poté do těsta prosejte 7 velkých lžic polohrubé mouky. V menší míse promíchejte 117 mililitrů slunečnicového oleje se 2 lžícemi holandského kakaa a směs vlijte do těsta. To pak rozlijte na pečicím papírem vyložený plech a dejte péct do trouby vyhřáté na 180 °C na 20 minut. Po upečení těsto přikryjte utěrkou a počkejte, až zchladne.

A můžete dokončit pařížskou šlehačku. Vyndejte připravenou čokoládovou smetanu z chladničky a přilijte k ní 450 mililitrů klasické smetany ke šlehání a šlehejte, dokud nevznikne hustá šlehačka. Dejte ale pozor na to, abyste ji nepřešlehali.

Vrch piškotu oloupejte s pomocí nože. Korpus pak můžete pokapat asi 100 mililitry amaretta, ale není to nutné. Na korpus rovnoměrně natřete pařížskou šlehačku a vyšlehejte si dalších 400 mililitrů smetany ke šlehání. Dejte přitom pozor na to, aby byla opravdu řádně vychlazená. Šlehačkou v úplném závěru ozdobte každý kousek pařížského řezu a přidejte třeba ještě kousky ovoce a je hotovo.