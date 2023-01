Šalamounské řezy: Hotové bleskem a nezaměnitelná lahodná vůně i chuť

Jsou voňavé a jen se rozplývají na jazyku. Takové jsou šalamounské řezy. Jejich výroba je až legračně jednoduchá, ovšem chuť je naprosto božská. Upečte si zákusek podle vychytaného receptu a potěšte sladkou tečkou své nejbližší.

Šalamounské řezy jsou poměrně známé, možná si je také vybavíte pod ekvivalentem rumových řezů. Jedná se o buchtu na plech, která je kyprá, rozhodně ne dusivá, jen se rozplývá na jazyku a voní i chutná po rumu. Ačkoliv to bude chtít velké přemáhání, nechte řezy aspoň několik hodin uležet, zajistíte si tak opravdu lahodný chuťový zážitek.

Rumové řezy jsou na přípravu velmi nenáročné. Zdroj: shutterstock

Dezert s vůní rumu

Neotřelou chuť dodává dezertu rum, který se přidává do těsta. Patří ho tam úctyhodných 140 mililitrů, až tedy vyndáte dezert z trouby, neochutnávejte hned. Rumová nálož umí pěkně zamotat hlavu. Vláčnost šalamounským řezům dodává polohrubá mouka, díky níž se jedná o typický „mokrý“ zákusek a lahodná poleva sypaná kokosem. A jak na lahodnou buchtu? Postup najdete na videu:



Tento recept má malinko netradiční postup. 440 gramů krupicového cukru, použít můžete pro lepší chuť i cukr třtinový, k rumu se náramně hodí, vsypte do rendlíku spolu s 20 gramy holandského kakaa a celou kostkou másla, zalijte čtvrt litrem vody a na mírném plameni zahřívejte. Cukr by se měl rozpustit, ovšem dejte dobrý pozor, aby směs neprošla varem. Jakmile se ingredience v kastrůlku spojí, sejměte z plamene a do misky odeberte 100 mililitrů, později poslouží jako poleva na řezy.

Těsto je vláčné a výsledek se na jazyku jen rozplyne. Zdroj: shutterstock

Krásně vláčné řezy

Do větší mísy prosejte 300 gramů polohrubé mouky a přisypte jedno balení prášku do pečiva. Prosévat mouku přes síto do mísy se vyplatí, i když to není zcela nutný mezikrok. Řezy budou krásně nadýchané a zabráníte vzniku hrudek. Když kakaová směs mírně vychladne, vmíchejte do ní 4 vejce, hezky jedno po druhém.

Kdyby směs byla příliš horká, vejce by se mohla srazit a celé dílo by se pokazilo. Nakonec Obojí smíchejte v kompaktní těsto. Plech můžete vymazat máslem a vysypat hladkou moukou, nebo jej vyložte pečícím papírem. Troubu pak dejte předehřát na 180 °C. Těsto nalijte na plech a řezy pečte asi 25 minut. Mezitím smíchejte směs na polevu se 140 mililitry rumu a polevu nalijte na upečenou, ale ještě horkou buchtu. Rumová směs se do piškotu nádherně vpije a řezy zvláční. Nakonec zasypejte dílo strouhaným kokosem a vychutnejte si opravdu lahodný moučník.

