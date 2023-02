V notýsku mé babičky jsem našla geniální recept: Rychlé věnečky z mouky a vody

Věnečky patří v Česku mezi ty vůbec nejoblíbenější zákusky. Doma se do jejich přípravy ale pouští jen málokdo, protože jejich výroba není tak úplně jednoduchá. Naštěstí ale existuje recept, který celý proces dokonale usnadní. A tato pochoutka může být už za pár chvilek na vašem stole.

Věnečky plněné máslovým krémem jsou zkrátka nesmrtelnou klasikou. V cukrárnách se objevují už pěknou řádku let a na své popularitě vůbec nic neztratily. A není se čemu divit. Kombinace lehoučkého odpalovaného těsta a jemného krému je zkrátka božská. Na věnečky ale nemusíte jen do cukrárny. Snadno a rychle si je totiž připravíte i doma.

Odpalované těsto trochu jinak

Klasické odpalované těsto, které se při výrobě věnečků tradičně používá, obsahuje vodu, máslo, sůl, mouku a také několik vajec. Jeho příprava ale může být pro mnohé poměrně komplikovaná, a tak se do ní vůbec nepouští. Dá se ale připravit i podstatně jednodušeji a rychleji. Počítejte ale s tím, že se pak těsto nepeče, nýbrž smaží. Vlastně se výrazně podobá těstu na známé mexické churos.

Klasické odpalované těsto je trochu náročnější na přípravu. Zdroj: Shutterstock

Rychlé věnečky z pár surovin

Hlavními ingrediencemi na přípravu rychlých věnečku jsou mouka a voda. Z nich se vytvoří pevné těsto podobné odpalovanému a přes cukrářský sáček se z něj vytlačují jednotlivé věnečky, které se následně smaží. Je to jednoduché a rychlé. Zvládne to i absolutní nešika.

Připravte si hlubší hrnec a nalijte do něj 300 mililitrů studené vody. Přidejte špetku soli, 1 sáček vanilkového cukru, 1 lžíci cukru krystal a 2 lžíce másla. Hrnec postavte na sporák a vodu s dalšími ingrediencemi zahřívejte do doby, dokud se máslo nerozpustí. Jakmile se na dně hrnce začnou objevovat bublinky, přidejte také 300 gramů hladké mouky a ihned začněte míchat.

Směs začne poměrně rychle houstnou. Tím se ale nenechte zastrašit. Těsto dále míchejte, vařečkou jej různě obracejte a dbejte na to, aby se do něj všechna mouka poctivě zapracovala. Jakmile bude těsto pevné, odstavte hrnec ze sporáku a těsto dejte zchladnout na pracovní plochu. Až vychladne na pokojovou teplotu, zabalte ho do potravinářské fólie a uložte ho odpočívat do chladničky asi na půl hodiny.

Věnečky jsou populárním zákuskem. Zdroj: Shutterstock

Výroba věnečků

Odpočinuté těsto vyndejte z chladničky a připravte si cukrářský sáček s ozdobným koncem. Těsto vložte do sáčku a z něj vytlačujte dostatečně dlouhé kousky těsta, které spojíte tak, aby vytvořily kruh. Připravené věnečky pak už jen smažte v horkém oleji dozlatova. Po usmažení je nechte krátce odpočinou na papírové utěrce, která nasaje přebytečný tuk, a je hotovo. Ještě teplé věnečky můžete například obalit ve skořicovém cukru.

Vanilkový krém

Věnečky ale můžete také rozříznout a naplnit je jako ty klasické. Ideální je vanilkový krém s máslem. Do hrnce nalijte 500 mililitrů studeného mléka a rozmíchejte v něm 2 vanilkové pudinkové prášky. Uvařte v hustý pudink a nechte jej zcela vychladnout. V čisté nádobě vyšlehejte 250 gramů másla s 8 lžicemi moučkového cukru a postupně k nim přišlehejte uvařený pudink. A dokonalý krém je na světě. Můžete s ním věnečky naplnit anebo si je do něj jen namáčet.