sBleskové špagety Carbonara: Fantastický oběd do 10 minut na stole

Špagety Carbonara jsou jedním z těch vůbec nejoblíbenějších italských pokrmů. Obsahují totiž jen pár surovin, jsou hned hotové a chutnají skvěle. Bohužel je ale spousta Čechů dělá naprosto špatně. Znáte ten nejpůvodnější italský recept, který nic nepřekoná?

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz, bonappetit.com

Uvařit dokonalé špagety Carbonara není žádná věda. A přesto je možné se během jejich přípravy dopustit celé řady chyb. Při jejich vaření je nejdůležitější načasování. Když totiž smícháte žloutky se špagetami v ten nejvhodnější moment, budou špagety přesně tak krémové, jak mají být. A vyhnete se při jejich přípravě i používání smetany, která do nich navíc absolutně nepatří.

V osvědčených receptech zůstávají ingredience vždy stejné, může se ale změnit postup. Ve videu se podívejte, jak špagety Carbonara připravuje šéfkuchař Roman Paulus:

Nejjednodušší špagety Carbonara

Základem těch nejlepších špaget Carbonara jsou kvalitní suroviny. Jak už bylo řečeno, smetanu do nich v žádném případě nepřidávejte. Vystačíte si s těstovinami, tučnou uzeninou, vajíčky a dobrým tvrdým sýrem.

Na carbonara padne jen pět surovin. Zdroj: Tatiana Bralnina/Shutterstock.com

Žádná šunka ani párek

V první řadě dejte vařit celé balení špaget a vařte je asi o 2 minuty kratší dobu, než je uvedeno na obalu. Zatímco se budou špagety vařit, připravte si další suroviny, které budete potřebovat. Kromě vajíček je základem špaget Carbonara kvalitní italská uzenina. Tu má v našich končinách celá řada lidí tendenci nahrazovat například šunkou nebo třeba klobásou či párkem. Párek si ale raději vychutnejte jen tak s hořčicí a na jeho přidávání do špaget Carbonara rovnou zapomeňte.

V ideálním případě do špaget použijte 110 gramů guanciale. Jde o sušené maso z vepřového laloku. Pokud guanciale neseženete, zkuste se poohlédnout alespoň po pancettě. V absolutně nejkrajnějším případě sáhněte po slanině.

Špagety Carbonara jsou krásně krémové i bez smetany. Zdroj: Nata Bene/Shutterstock.com

Dobrý italský sýr

Uzeninu nakrájejte na malé kostičky a nastrouhejte si také 50 gramů sýra. Tady použijte parmezán anebo Pecorino Romano. Žádná jiná přípustná varianta v tomto případě neexistuje. V čisté míse rozkvrdlejte 2 celá vajíčka a smíchejte je se 4 žloutky. Vmíchejte do nich ještě nastrouhaný sýr a špetku čerstvě umletého pepře.

V hluboké pánvi rozehřejte 1 lžíci olivového oleje a nechte na něm vysmažit nakrájenou uzeninu. Měla by být opravdu křupavá. Pak ji vyjměte a tuk, který se z masa vyškvařil, nalijte do čisté misky.

Asi minutu předtím, než se špagety uvaří, si z hrnce vezměte 1 a půl hrnku vody, v níž se těstoviny vaří. Po uvaření těstoviny sceďte. 1 hrnek horké vody z těstovin nalijte do pánve, ve které jste restovali maso, a přiveďte vodu k varu. Do pánve dejte uvařené špagety a míchejte 2 minuty. Zbývající 1/2 hrnek vody zamíchejte do vaječné směsi a tu velmi pomalu nalijte do pánve na špagety. Neustále míchejte a vyčkejte do doby, dokud se sýr nerozpustí a vajíčka nezpevní. Přidejte 1 lžíci tuku, který se vyškvařil z uzeniny, a nakonec do špaget vmíchejte i samotnou uzeninu. A můžete podávat.