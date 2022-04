Triky, jak uvařit brambory za pár minut: Skvěle funguje rychlovarná konvice

Jak rychle uvařit brambory? Prostý fígl pomůže v situacích, kdy musí být jídlo rychle na stole a na osvědčený správný způsob se nutně nehledí. Spěcháte? Uvařte brambory, jak nejrychleji je to možné.

Někdy se člověk dostane do situace, kdy se prostě nehledí na to, jak by to mělo být správně, ale hlavně aby to už bylo! A honem! Samozřejmě nic proti bramborám vařeným ve slupce, ale pokud je potřeba uvařit brambory co nejrychleji, pak právě velké kusy jsou problémem číslo jedna.

Čím menší, tím lepší

Rozhodně záleží na tom, jaký typ pokrmu chcete z brambor mít. Pokud je to kaše, nebojte se nakrájet brambory na skutečně drobné kousky. Provaření bude otázkou jen několika málo minut.

Sůl rychlosti vaření nepomáhá, horká voda ano!

I větší kousky brambor lze uvařit rychle, ale rozhodně nespoléhejte na osolení. Sůl se dává do vody pro chuť, nikoli pro rychlejší uvaření brambor. Máte-li brambory nachystané v hrnci, stačí je zalít horkou vodou z rychlovarné konvice, osolit a pokračovat ve vaření. Doba varu se podstatně zkrátí a oběd bude na stole za chviličku.

I obrovskou bramboru budete mít v mikrovlnce uvařenou skrz na skrz za 10 minut. Zdroj: Shutterstock

Rychlé vaření brambor v mikrovlnce

Máte nečekaný problém s plynem? Zachrání vás mikrovlnka. I v ní uvaříte brambory a jde to poměrně jednoduše. Bramboru můžete vařit i v celku a ve slupce. Stačí ji dobře omýt, a propíchat několikrát vidličkou. I obrovskou bramboru budete mít uvařenou skrz na skrz za 10 minut. Pamatujte ale, že po pěti minutách je vhodné otočit ji na druhou stranu.