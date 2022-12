Nemáte čas na pečení cukroví? Opilý František je lahoda, do 30 min. vše hotovo

Znáte řezy opilý František nebo snad Izidor? A víte, že po jejich vzoru můžete udělat i drobné rychlé cukroví na vánoční stůl? Je to však cukroví pro dospělé, a to díky rumu, který je jeho nedílnou součástí.

Opilý František jako cukroví

Název opilý František se většinou váže ke kakaovým řezům, které jsou charakteristické vrstvou ořechů s kapkou rumu. Také tyto řezy jsou docela jednoduché a můžete je zvládnout připravit už za půl hodinky. Nutností je ruční šlehač, který vám usnadní práci, a to platí i pro tento recept.

Pokud však chystáte cukroví na Vánoce, můžete si připravit také jinou verzi tohoto oblíbeného moučníku. Je to nejen neobyčejně rychlé a jednoduché pečení, ale také na jeho přípravu nejspíš máte už všechno doma.

Zde se můžete podívat, jak si s přípravou cukroví poradila paní Evelina:

Rychlé a chutné opilé cukroví

Opilé cukroví je oblíbené a patří často k jednodušším druhům, které jsou však provoněné rumem nebo jiným oblíbeným alkoholem. Na přípravu opilých Františků budete potřebovat jen lžíci rumu do čokoládové polevy, případně trošku na namáčení či pokropení upečeného těsta. Aby nebyl rum příliš výrazný, můžete jej také zředit například cukrovou vodou. Vůně i příchuť zůstanou, ale mnohem jemnější. Verzi bez alkoholu pro děti můžete určitě udělat za pomoci rumové tresti.

Do opilého Františka patří rum, kakao, oříšky i čokoláda. Zdroj: profimedia.cz

Na přípravu cukroví budete potřebovat 80 g másla pokojové teploty, stejné množství moučkového cukru i polohrubé mouky, dále 2 vejce, 2 lžíce kvalitního kakaa, hořkou čokoládu na polevu, malý kousek másla či tuku na zředění čokolády a trošku rumu tuzemáku nebo key rumu. Kostičky můžete máčet nejen v polevě, ale také posypat sekanými ořechy nebo obalit v kokosu.

Čokoládu na polevu nařeďte trochou másla a přidejte lžíci rumu. Zdroj: Shutterstock

Jak se peče cukroví opilý František

Troubu předehřejte na 160 °C a připravte si plech vyložený pečicím papírem.

Začněte přípravou bílkového sněhu. Před vyšleháním se ujistěte, že metlička i miska jsou zcela čisté a nemastné. Preventivně je můžete otřít rozkrojeným citronem. Bílky vyšlehejte do tuhého sněhu a v druhé misce připravte máslo se žloutky a cukrem. Šlehejte je, až hmota zbělá, a pak přidejte také dvě lžíce kvalitního kakaového prášku a dobře promíchejte.

Do máslové hmoty začněte přidávat po částech sníh. Ručně ho opatrně vmíchejte, až se všechna hmota spojí do lehkého, ale hustého těsta.

Těsto na opilého Františka se peče rychle. Nikam neodcházejte za 10 minut už je hotovo. Zdroj: Daniel Jedzura/Shutterstock.com

Těsto roztáhněte stěrkou na pečicí papír, aby byla vrstva stejnoměrná a pěkná. Plech dejte do trouby a pečte na 160 °C jen asi 10 min. Upečené těsto nechejte vychladnout a až poté jej krájejte na pěkné kostky.

Polevu připravte z hořké čokolády na vaření, lžíce tuku nebo másla a lžíce rumu. Nesnažte se čokoládu příliš ředit, aby lépe tekla, zahřejte ji. Kostičky upečeného a vychladlého korpusu máčejte v polevě, odkládejte na pečicí papír a hned posypejte nebo obalte v kokosu či jemně nasekaných oříšcích.