Vánoční cukroví za pár minut: Toto je přehled nejrychlejších receptů

Pokud už teď víte, že nebudete stíhat před Vánoci upéct dvanáct druhů cukroví jako každý rok, pak si naplánujte několik druhů takových, které stihnete připravit na poslední chvíli, ale ani tak nebudete ochuzeni o kvalitu. Že by si rodina nepochutnala, se rozhodně nemusíte bát!

Už teď se stresujete, protože víte, že nestihnete napéct? Pak přestaňte a začněte hledat řešení. Co třeba snížit počet druhů a zaměřit se na to, aby byly snadné, rychlé, ale přesto chutné a pěkně vypadající? My vám přinášíme tipy na několik druhů rychlého a snadného cukroví, které zvládnete za pár chvil.

Klasické cukroví se připravuje z křehkého těsta

Většina klasického cukroví se připravuje z křehkého těsta, které se vyrábí z mouky, tuku, másla a cukru. Přidává se do něj ještě vajíčko či žloutek. Už naše babičky věděly, že pokud má být těsto jemné, musí být tuk chladný a nakrájený na menší kousky. Je také třeba s ním pracovat rychle a hnětat jen špičkami prstů. Pak vznikne drobenka, která se spojí v dokonalé těsto.

Vánoční cukroví můžeme přizdobit marmeládou, kokosem či cukrovými perličkami. Zdroj: Little Hand Creations / Shutterstock.com

Tomuto těstu nesvědčí teplo, proto ho zbytečně nezahřívejte. Nechte ho odpočívat v chladu, ideálně pár hodin, bude se vám pak lépe tvarovat. Vyndejte ho z lednice tak čtvrt hodiny předtím, než s ním budete chtít pracovat. Pokud by vám příliš změklo, lepilo by se.

Nemáte čas, vsaďte na rychlé vánoční cukroví

Cukroví si rozvrhněte podle toho, jak potřebujete, aby bylo odleželé. Některé druhy teprve odležením získávají křehkost. Pokud ale nemáte na nějaké dřívější přípravy čas, vsaďte na rychlé cukroví, které zvládnete na poslední chvíli. Tyhle druhy vás letos zachrání!

Oblíbené je zdobení cukroví strouhaným kokosem. Zdroj: Spela Pogacar / Shutterstock.com

Kokosové tyčinky v čokoládě

Suroviny:

100 g mletých mandlí

100 g strouhaného kokosu + na posypání

100 g moučkového cukru

2 lžíce tuzemáku

4 lžíce kokosového tuku

150 g hořké čokolády

4 lžíce másla

Postup:

Mleté mandle, strouhaný kokos, cukr, tuzemák a rozehřátý tuk smíchejte v misce. Zakryjte potravinovou fólií a vložte asi na hodinu do chladničky. Po vyjmutí z hmoty tvarujte tyčinky a namáčejte je v polevě připravené z čokolády rozehřáté v horké vodní lázni, do které jste vmíchali máslo. Posypejte trochou strouhaného kokosu. Nechte okapat na mřížce a uložte do chladu.

Sněhové pusinky

Suroviny:

vaječné bílky

cukr (moučkový nebo krystal)

Postup:

Bílky opatrně oddělte od žloutků. Dejte pozor, aby se k nim nedostala ani trocha žloutku, nešly by pak tak dobře vyšlehat. Na jeden bílek si připravte 70 až 100 gramů cukru, můžete použít jak moučkový, tak krupici (či krystal). A teď ten trik s vláčným vnitřkem. Bílky začněte šlehat ve vodní lázni (miska či hrnec ponořené v hrnci s vroucí vodou). Šlehejte elektrickým mixérem nastaveným na maximum a postupně k nim přidejte všechen cukr. Správnou konzistenci poznáte tak, že když obrátíte misku či hrnec dnem vzhůru (pozor, nespalte se), vyšlehaný sníh se ani nehne. Naplňte jím cukrářské zdobítko nebo obyčejný igelitový pytlík, kterému ustřihnete špičku, a na plech na pečící papír, sázejte malé pusinky. Pečte jen při 100 °C zhruba hodinu.

Kokosky

Suroviny:

kokos

moučkový cukr,

vejce

Postup:

Jako u pusinek postupně přidávejte kokos a cukr. U dobrých kokosek platí pravidlo: stejné množství kokosu jako cukru. Na řekněme 250 g kokosu počítejte s 250 g moučkového cukru a 3 menšími či 2 většími vejci. Pokud máte, můžete přidat ještě lžíci rumu a lžíci citronové šťávy. Všechno smíchejte a na pečicí papír pokládejte malé úhledné kopečky. Pečte při zhruba 160–170 °C do zrůžovění. Po vychladnutí můžete kokosky ještě „pocákat“ rozpuštěnou čokoládou.

Kokosvé kuličky

Suroviny:

100 g másla

70 g kakaa

150 g moučkového cukru

160 g strouhaného kokosu

½ sáčku vanilkového cukru

1 lžíce rumu

40 g strouhaného kokosu na obalení

Postup:

Máslo změklé při pokojové teplotě smíchejte s kakaem, cukrem, kokosem, vanilkovým cukrem a rumem. Z dobře vypracovaného těsta tvarujte kuličky, které obalte v kokosu. Uchovejte v chladu.

Na sedm receptů na rychlé cukroví se podívejte ve videu:

Zdroj: www.ceskatelevize.cz, www.living.iprima.cz, www.idnes.cz