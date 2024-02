Vařit se dá rychle, úsporně a výborně! Stačí, když si osvojíte triky profesionálních kuchařů.

Profíci to mají jinak. V restauracích není čas na dlouhé rozmýšlení a vařit se musí rychle, efektivně a chutně. Základem těchto předpokladů je pořádek, který umožní šéfkuchaři najít všechny suroviny a včas je zpracovat. K tomu slouží už léta osvědčený systém Mise en place. O co jde?

Autor videa Christine´s Nautral Kitchen vám v pěti krocích ukáže systém Mise en place. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Všechno blízko a po ruce

Důležitá součást vaření je dokonalá příprava. Profíci ji věnují dostatek pozornosti a proto dokážou uvařit jídlo za pár minut. Chcete to umět také? Vyzkoušejte systém Mise en place. Jde o to, abyste si před vařením připravili všechny suroviny tak, abyste s nimi už mohli rovnou vařit. To znamená, všechny věci umýt, oloupat, nakrájet, zvážit, odsypat a dát do mističek. A pak se můžete už pustit do práce a půjde vám to jako po másle. Systém mise en place oceníte obzvlášť u jídel, které „hodíte na pánev“, jako jsou třeba asijské speciality.

close info Profimedia zoom_in Díky systému Mise en Place budete mít všechny suroviny po ruce.

Dodržujte pokojovou teplotu

V receptech je často doporučovaná pokojová teplota potravin. Proto všechny suroviny půl hodiny před přípravou vyndejte z lednice a položte na linku, aby se trochu „prohřály“. Teplota potravin má velký vliv například při pečení koláčů, ale také při přípravě masových specialit. Obecně se ví, že třeba než dáte steak na pánev, je lepší ho nechat chvíli „odpočinout“. Díky tomu je pak šťavnatější, křehčí a lahodnější.

Průběžně ochutnávejte

Nečekejte na to, až bude jídlo hotové. Kontrolujte a ochutnávejte ho v každé fázi vaření. Díky tomu ho perfektně vyladíte. A nezapomeňte – když před koncem vaření přidáte do pokrmu trochu soli a citronové šťávy, bude chutnat ještě lépe.

close info Profimedia zoom_in Díky průběžnému ochutnávání doladíte pokrm k dokonalosti.

Nevařte jako megaloman

Každé nádobí má svou kapacitu. Myslete na to a vařte tak, abyste při míchání měli dostatek místa. Jinak hrozí nejen nepořádek, ale také fakt, že se vám suroviny dostatečně neorestují. To platí hlavně o mase, které při smažení potřebuje hodně prostoru. Když mu ho nedáte, budete z něj mít dušenou šlichtu.

Odkládejte odpad

Při vaření vzniká hodně odpadu. Abyste na stole zachovali pořádek, pořiďte si mísu na odpad, kam budete házet veškeré obaly, skořápky, odřezky masa… Až dovaříte, stačí tento provizorní odpadkový koš jenom vysypat a máte čisto. Díky tomuto triku ušetříte místo na lince a čas na uklízení.

Pozor na smažený česnek

Česnek dodává pokrmům šmrnc. Ovšem při smažení se velmi rád připaluje. Dávejte ho proto rovnou do studeného oleje a zahřívejte obě přísady společně. Díky tomu nehrozí žádné nehody a česnek se hezky orestuje.

close info Profimedia zoom_in Hůlky vám usnadní míchání pokrmů.

Použijte hůlky

Většina z nás je zná jenom jako alternativu asijského stolování. Profíci tyto dřevěné tyčky využívají k míchání salátu s dresinkem, špaget s omáčkou nebo jako obracečku smažených pokrmů. Stejným způsobem funguje i takzvaná dlouhá kuchařská pinzeta, která se dá využít i na servírování jídel.

Nezapomínejte na utěrky

Utěrky jsou základ. Profesionální kuchaři jich využívají hned několik. Jednou otírají pracovní plochu, druhou používají pod prkénko, aby při krájení neklouzalo. A třetí třeba na otírání omytých surovin, nožů a dalších propriet.

Zdroje: https://tipyprokrasu.com, www.toprecepty.cz