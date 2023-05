Rychlé, levné, ale fantastické večeře jsme vymysleli za vás: Jídelníček na týden

Máte chuť zkusit uvařit něco nového, co vám nezabere moc času? Máme pro vás tipy na rychlé večeře na celý týden. Jsou nejen chutné, ale i zdravé!

Dochází vám fantazie a nechcete po celodenním shonu stát celý podvečer u plotny? Připravte dokonalou večeři, která není pracná a zdlouhavá na přípravu. Nechte se inspirovat. Naservírujte na stůl jídla, která vám vzniknou pod rukama během mžiku a budou chutnat nejen všem členům rodiny, ale i neohlášené návštěvě.

Na rychlé a výživné večeře se podívejte v tomto videu:

Špagety aglio olio

Tuto rychlovku milují dospělí i děti. A hlavně v jednoduchosti je síla! A právě to tento pokrm naprosto splňuje. Stačí pár ingrediencí a báječné lehké jídlo je na světě! Provoňte vaši kuchyni italským aroma.

Uvařte špagety běžně dle návodu ve slané vodě s pár kapkami olivového oleje tak, aby byly na skus neboli all dente. Mezitím orestujte pokrájený čerstvý česnek na olivovém oleji a přidejte k němu i pokrájenou chilli papričku. Přidejte posekanou zelenou hladkolistou petrželku a servírujte na talíř na vařené špagety. Nakonec posypte nastrouhaným parmezánem.

Špagety aglio olio jsou dokonalá rychlovka! Zdroj: Autor: Nata Bene / Shuttershock

Omeleta

Perfektní večeří jsou i rychlé omelety. Jejich bonusem navíc je pak to, že do nich můžete zpracovat mnoho potravin, které zrovna máte doma. Stačí jen trocha fantazie. Cibulku a různé druhy zeleniny, masa či uzenin orestujte na pánvi a dochuťte libovolným kořením.

Nemusí však jít pouze o sůl a pepř, zkuste přidat třeba římský kmín nebo kurkumu, pokrm hned získá jiný šmrnc. Na závěr suroviny zalijte rozšlehanými vejci s trochou smetany či mléka a jako omeletu směs opečte z obou stran. Omelety lze péci i v troubě na plechu vystlaném pečicím papírem.

Ryba se zeleninovým salátem

Ryby jsou na přípravu nejen rychlé, ale jsou i plné výživných látek prospěšných našemu tělu. Plátky očištěné ryby osolte, osmahněte na másle a zakapejte citrónovou šťávou. Jednotlivé rybí porce lze také položit do pekáče na pár plátků másla, osolit a poklást čerstvými bylinkami společně s plátky pokrájeného citronu a péct zhruba 15 ž 20 minut na 180 °C.

Mezitím pokrájejte sezónní zeleninu, lehce osolte, opepřete, zalijte kvalitním olivovým olejem a pokapejte lehce citronovou šťávou. Vše řádně promíchejte a podávejte k rybě.

Quesadillas

Jeden večer to zkuste po mexicku! Základem tohoto typického mexického pokrmu je placka zvaná tortilla. Připravuje se se sýrem, který se do ní vloží společně s dalšími ingrediencemi, placka se poskládá a opéká nebo smaží. Tortilly snadno koupíte v každém obchodě hotové, mohou být bílé, ale i celozrnné. Naplnit je můžete v podstatě čímkoliv, zeleninou, masem a jakýmkoliv sýrem. Placky lze zapékat i v kontaktním grilu či toustovači.

Karbanátky z červené řepy

Červená řepa je velmi zdravá plodina, kterou milovali už staří Římané, a měla by se na našem jídelníčku objevovat častěji. Je poměrně finančně nenáročná a hodí se k výrobě mnoha pokrmů. Vyzkoušejte karbanátky, které lze podávat s bramborami, chlebem nebo zeleninovým salátem.

Červenou řepu omyjte, oloupejte a nastrouhejte na hrubším struhadle. Následně ji osolte a nechte vykapat na cedníku, řepa pustí šťávu. Vymačkejte ji a smíchejte s nasekanou šalotkou, rozmačkaným česnekem a čerstvou petrželkou. Nakonec zahustěte ovesnými vločkami, přidejte sezamová semínka, pepř a majoránku.

Směs na karbanátky nechte ještě 10 až 15 minut odležet v lednici, řepa ještě možná pustí šťávu, která se vsákne do vloček. Pak už nezbývá než tvořit karbanátky a smažit je na rozpáleném oleji. Můžete je také upéct v troubě bez tuku.

Další možnou rychlou variantou večeře jsou jednoduché pomazánky. Zdroj: Profimedia

Chutné pomazánky

Další možnou rychlou a levnou variantou večeře jsou pomazánky. Na výrobu jsou jednoduché a nejlepší jsou právě ty domácí, do nichž víte, co dáváte. Dokonce tak můžete zpracovat mnoho ingrediencí, které máte v lednici a potřebujete je spotřebovat. Můžete udělat dva až tři druhy a podávat je i v řidší formě dipů. Zkuste třeba pomazánku z ředkviček. Nejprve je omyjte a nastrouhejte a přidejte je do měkkého tvarohu smíchaného s bílým jogurtem. Dochuťte solí, pepřem a kapkou citronové šťávy.

Vydatná polévka

K večeři je možné také podávat polévku. Je to skvělé řešení! Nejenže s výrobou polévek není moc práce, ale zasytí, zahřejí a dodají energii. Když totiž připravíte hrnec poctivé domácí polévky, nají se z ní celá rodina i případní nenadálí hosté. Zkuste například hráškovou, jedná se v podstatě o takovou „patnáctiminutovku“.

V hrnci rozehřejte kousek másla a osmažte na něm nakrájenou cibulku s česnekem. Pak přisypejte hrášek, krátce orestujte a zalijte vývarem nebo vodou a nechte cca 10 minut povařit. Následně polévku rozmixujte do hladka, zjemněte trochou smetany a dochuťte solí a pepřem. Polévku lze podávat s krutóny a kouskem čerstvého pečiva.

Zdroje: www.happymag.cz, www.spektrumzdravi.cz, www.prozeny.cz