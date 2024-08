Máte hojnou úrodu okurek, že už ani nevíte, jak s nimi naložit? Udělejte si z nich vynikající rychlokvašky, jejichž příprava je snadná a nevyžaduje mnoho času. Tradiční recept na tyto okurky totiž zvládne i úplný začátečník! Objevte kouzlo mléčného kvašení, které si oblíbily generace našich předků.

Původní recept na rychlokvašené okurky má kořeny hluboko v historii.

Tento chutný a zdravý způsob zpracování okurek byl populární zejména během komunistické éry, kdy byly čerstvé suroviny dostupné pouze sezónně, a proto je bylo potřeba umět co nejlépe uchovat až do zimních měsíců. Díky procesu mléčného kvašení jsou okurky navíc bohaté na probiotika, a zároveň si zachovají většinu vitaminů a minerálů.

Připravte si vynikající rychlokvašky podle jednoduchého video receptu Romana Pauluse na YouTube, na kanálu Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Příprava pevných okurek

Na zavařování jsou nejvhodnější menší okurky, které jsou ještě čerstvé a pevné. Ty totiž budou krásně křupavé i po fermentaci. Připravené okurky pečlivě omyjte, abyste z nich odstranili veškeré nečistoty.

Čisté okurky pak dejte na několik hodin do studené vody a těsně před napěchováním do sklenic je několikrát propíchněte vidličkou, aby lák lépe pronikal do okurek, díky čemuž si zachovají svou křupavost.

Na zavařování vybírejte pouze kvalitní okurky, které nejsou nijak poškozené.

Nakládání do sklenic

Sklenice je důležité předem vyvařit, aby se zabránilo kontaminaci nežádoucími mikroorganismy. Připravené okurky proto vždy vkládejte pouze do čistých, sterilizovaných sklenic. Okurky skládejte těsně vedle sebe, aby se co nejvíce využil prostor. Průběžné přidávejte také omytý kopr a listy vinné révy nebo višně, které pomáhají udržet okurky pevné a křupavé.

Různé chuťové variace

Kromě základních ingrediencí můžete experimentovat s různým kořením a zeleninou, aby vaše rychlokvašky získaly unikátní chuť.

Chybu určitě neuděláte se stroužky česneku, chilli papričkami, bobkovým listem, kuličky nového koření či celého pepře nebo hořčičným semínkem. Často se do sklenic přidává také cibule nebo kořenová zelenina jako je křen, mrkev, celer a petržel.

K okurkám můžete přidat také květák nebo červenou papriku.

Horký slaný nálev

Do většího hrnce nalijte litr vody a přisypte 40 g soli. Poté směs přiveďte k varu a míchejte asi 2 minuty, dokud se sůl zcela nerozpustí. Následně s ním zalijte připravené sklenice s okurkami tak, aby byly všechny zcela ponořené. Sklenice pak zatěžkejte a nechte stát na temném místě při pokojové teplotě po dobu 3 až 7 dnů.

Mléčné kvašení okurek

Během fermentace je důležité okurky průběžně kontrolovat, poněvadž se na povrchu může objevit bílý povlak. Ten je zapotřebí lžící odebrat a případně do sklenic dolít slaný nálev, aby všechny okurky byly stále ponořené.

Hotové rychlokvašky pak poznáte podle toho, že se ve sklenici přestanou tvořit bublinky. Pevně je proto uzavřete víčkem a přemístěte do chladného prostředí.

