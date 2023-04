Nejrychlejší mrkvový koláč. Jednodušší verze neexistuje. Všichni ho milují!

Možná patříte k těm, kteří věčně nestíhají, a přesto nechcete svoji rodinu šidit. Uvařit dobrý oběd nebo večeři je pro vás téměř povinností a pochopitelně i radostí. Rádi potěšíte rodinu ještě něčím sladkým? Máme pro vás rychlovku, která bude každému chutnat a nestrávíte u přípravy zbytečně moc času. Zkuste upéct rychlý a jednoduchý mrkvový koláč.

Mrkev místo cukru

Je všeobecně známo, že má mrkev sladkou chuť. Této vlastnosti využívali středověcí pekaři a kuchaři. V době válek byly mrkev a později i cukrová řepa používány do těst, aby nahradily nedostupný cukr. Možná si i vy vzpomenete na skvělou chuť babiččiných kynutých buchet - „mrkvanců“. Mrkvovou náplň doplnila trochou máku. Mrkev v dezertech a buchtách podle receptů prověřených staletími stojí zato vyzkoušet.

Mrkev se pro svoji sladkou chuť přidávala do těsta už ve středověku. Zdroj: Shutterstock

Variace na mrkev

Mrkvové těsto můžete obohatit oříšky, nasekanými mandlemi, sušeným ovocem. Nebojte se použít místo mrkve nastrouhaná jablka nebo hrušky. V sezoně dýní a cuket máte o důležitou ingredienci postaráno. Přidejte různé chutě pomocí bylinek, citronu nebo skořice.

Jednoduchý a rychlý mrkvový koláč

Jak se připravuje tato mrkvová dobrota, se podívejte ve videu:

Do mísy rozklepněte 4 vejce, přisypejte 135 g krystalového cukru, přilijte 150 ml oleje a vanilkový cukr. Vše našlehejte do pěny. Do směsi ručně zamíchejte polohrubou mouku s práškem do pečiva. Až vše spojíte v těsto, zlehka přimíchejte najemno nastrouhanou mrkev, rozinky nebo brusinky. Do vymazané a moukou vysypané formy těsto uhladíte. Za hodinu pečení v troubě nahřáté na 170 °C budete mít mrkvovou dobrotu na stole. Rodina vás jistě pochválí.

Zkuste mrkvový dort

Chcete-li upéct dort, který bude lehký a rychlý, použijte totéž mrkvové těsto na korpus dortu. Po vychladnutí korpus rozkrojte na dvě poloviny. Promažte krémem z tvarohu. Ten si připravíte ze dvou vaniček polotučného tvarohu, sáčku želatiny, vanilky a 150 g moučkového cukru. Na povrch dortu naskládejte jahody, maliny, borůvky a zalejte želatinou. Vnější okraje můžete dozdobit šlehačkou a jedlými květy, které najdete ve vašem trávníku nebo na zahradě. Efektní je rozkvetlá řeřicha a něžná sedmikráska.

Vyzkoušejte i varianty mrkvového dortu. Zdroj: Tatiana Volgutova / Shutterstock.com

