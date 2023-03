Šikovně nakrájejte dvě jablka: Neskutečně rychlý, levný a fantastický dezert!

Honí vás mlsná? Zkuste tuhle rychlou mňamku z jablek a listového těsta. Rychlý dezert za pár korun potěší nejen vás, ale i případnou návštěvu!

Znáte donuty? Dneska na ně narazíte v jakémkoliv obchodě a už léta sekundují klasickým českým koblihám. Zatímco naše tradiční koblihy jsou plněné marmeládou, donuty bývají zdobené polevou na povrchu nebo jen pocukrované. Rychlý dezert, který vám představíme dnes vypadají stejně jako „americké donuty“, ale uvnitř mají přírodní náplň – kousek obyčejného jablka. Výhodou je, že ovoce je zdravé, přirozeně sladké a v případě jablek i poměrně levné. Tak se pusťme do toho!

Koblihy s jablky jsou rychlé a velmi dobré. Tady je video krok za krokem:

Stačí jen dvě jablka

Všechno, co potřebujete, jsou dvě jablka, 1 vejce, dvě balení listového těsta (doporučujeme koupit přímo rozválené pláty. Práce s nimi je pohodlnější a rychlejší). Jablka oloupejte a nožem je nakrájejte na 0,5 centimetru silné plátky. Pozor: Jablka musí zůstat nepůlená a vcelku! Poté střed vykrojte víčkem od minerálky a vznikne vám „jablečný kroužek“. Tento postup udělejte u všech plátků jablek. Máte?

Jablka oloupejte, ale nerozkrajujte. Krájí se celé na plátky. Zdroj: Profimedia

Rychlovka s listovým těstem

Pak rozviňte plát listového těsta a naskládejte na něj jablečné kroužky tak, aby měly mezi sebou rozestup 1,5 až 2 centimetry. Snažte se, abyste jablky pokryly celou plochu těsta. Jakmile se vám to povede, překryjte vrstvu druhým plátem listového těsta. Svrchní vrstvu utěsněte rukama, abyste viděli, kde jsou pod povrchem schované jablečné kroužky. Tahle informace se vám bude hodit pro další práci.

Jablečné donuty zvládne upéct každý. Stačí na ně jen dvě jablka! Zdroj: Profimedia

Vykrajování skleničkou

Vezměte si skleničku a jablečné kroužky vykrojte a uložte na čistý pečicí papír. Poté vezměte malé kulaté vykrajovátko na vánoční cukroví a vykrojte střed. Pokud nemáte formičku, můžete si vypomoci například štamrplí (skleničkou na „panák“), kterou máte určitě někde doma. Díky tomuhle postupu vám vzniknou jablečné donuty, které pak stačí potřít rozšlehaným vejcem, aby po upečení získaly krásnou barvu i lesk.

Jablečné donuty se pečou v troubě. Zdroj: Profimedia

Za 15 minut upečeno!

Kroužky dejte péct do trouby na 180 °C. Po 15 minutách by měly být krásně nadýchané a zlatavé. Hotovou mňamku posypte moučkovým cukrem. Pokud chcete, můžete do něj přidat i trochu vanilkového cukru, který moučníku propůjčí příjemnou nasládlou chuť i vůni. Donuty výborně chutnají k čaji či kávě. Přesvědčte se sami!



