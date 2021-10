Recept na vynikající domácí chléb. Příprava nezabere víc než pět minut

Vůni čerstvého chleba se nic nevyrovná. Propadněte kouzlu domácího pečení. Připravte si bleskový chléb, který bude hotový za hodinu a půl. Nepotřebujete k tomu žádné speciální vybavení.

Rychlý, jednoduchý, ale zároveň chutný chleba. To jsou základní požadavky většiny domácích pekařů. Při přípravě chleba si můžete pohrát s různými druhy mouk, se semínky nebo bylinkami a vytvářet tak nové variace, například dle ročního období. Na přípravu navíc nepotřebujete domácí pekárnu, ani speciální pekáček nebo pec. Ingredience jsou levné, a když si je uložíte do spižírny, voňavé pečivo můžete vytvořit, kdykoli se vám zachce.

Chleba

Ročně se v komerčních pekárnách upeče okolo 300 tisíc tun chleba. Zajímavostí je, že podle Akademie kvality: „Je nabídka chlebového sortimentu u nás jedna z nejpestřejších v Evropě." Kvalitní chléb by měl obsahovat pšeničkou i žitnou mouku a minimálně 40 % žitného kvasu, pro jehož výrobu byla použita žitná mouka, voda, sůl a kmín. Chleba by neměl obsahovat žádné přidané látky, zakyselující pekařské výrobky, konzervanty nebo barviva.

Chleba připravíte jak z kvásku, tak z droždí. Zdroj: Mirjam Kavcic / Shutterstock.com

Sušené droždí

Pokud nepečete často, je pochopitelné, že doma nemáte připravený chlebový kvásek. Proto sáhněte po droždí. Ať čerstvém nebo sušeném. Droždí je živoucí organismus. Jeho buňky přeměňují přirozené cukry obsažené v mouce na alkohol a oxid uhličitý. Právě ten způsobuje kynutí těsta. Nevýhoda čerstvého droždí v kostce je, že má krátkou životnost. Praktičtější je tedy sušené (dehydrované) droždí, které koupíte v pytlíčku a vydrží vám až 24 měsíců. Tohoto typu droždí se nemusíte bát, funguje stejně dobře jako čerstvé. Uchovávejte ho při pokojové teplotě, a jakmile použijete část obsahu sáčku, zbytek pořádně uzavřete. Při přípravě těsta ho přidejte k sypkým surovinám.

Rychlý domácí chléb

Na rychlý chléb budete potřebovat 7 g sušeného droždí, 1 čajovou lžičku soli, 375 ml teplé vody, 500 g mouky + trochu na posypání pracovní plochy, kulatý pekáč, hranatou misku s vodou, která je určená do trouby a je větší než pekáč na chleba.

Z těsta odstraňte oxid uhličitý. Zdroj: alejandro piorun/Shutterstock.com

Pečení domácího chleba

Do mísy nalijte teplou vodu, přidejte sůl, sušené droždí a zamíchejte. Přisypejte mouku a rukou nebo vařečkou vytvořte vláčný bochánek. Mísu zakryjte potravinovou fólií a těsto nechte 45 minut kynout na teplém místě. Poté ho přemístěte na pomoučený vál a zpracujte ho tak, že jednotlivé boky překryjete několikrát přes sebe. Díky tomu odstraníte oxid uhličitý. Provzdušněný bochánek vložte do kulatého pekáče vyloženého pečícím papírem a přikryjte ho utěrkou. Nechte odpočívat 20 minut. Nakynuté těsto pak nařízněte uprostřed a po stranách, abyste vytvořili vzor jehličnatého stromu. Do skleněné mísy určené do trouby nalijte vodu a pekáč s chlebem na ní postavte. Chleba totiž potřebuje vlhkost. Bude vláčný a bude mít křupavou kůrčičku. Pečte 40 minut při 180°C.

