Cítíte se zahlcení vánočními přípravami a nezbývá vám moc času na přípravu nedělního moučníku? Máme pro vás tip na nejjednodušší a superrychlý domácí koláč jako od babičky!

Nechcete nechat rodinu po nedělním obědě bez sladké dobroty, i když nevíte, kam dřív skočit? Zkuste upéct koláč, u kterého nemusíte nic zdlouhavě vážit a odměřovat. K odpovídajícímu množství ingrediencí vám postačí běžná polévková lžíce! Upečte jednoduchý koláč, jehož přípravu máte hotovou bleskem a je pečený za 20 minut. Navíc je plný ovoce a chutná naprosto dokonale!

Nejrychlejší tvarohový koláč je sypaný moučník, který máte hotový raz dva! Jak ho přesně připravit? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Toprecepty:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience

Než se pustíte do přípravy, vyložte si k ruce veškeré ingredience. Budete potřebovat 3 lžíce cukru, stejné množství oleje, 1 syrové vejce, 5 lžic mléka, ½ sáčku kypřícího prášku a 6 lžic polohrubé mouky. Následně i ovoce dle vašich možností či chuti a tuk na vymazání a trochu mouky na vysypání plechu.

close info Shutterstock.com / laran2 zoom_in Zkuste upéct koláč, u kterého nemusíte nic zdlouhavě vážit a odměřovat.

Jaké použít ovoce

K přípravě tohoto koláče lze využít téměř každý druh ovoce, a to nejen čerstvého, ale i zmraženého nebo kompotovaného. Protože jde o rychlovku, je nejlepší volbou právě to, co máte momentálně doma a případně potřebuje zpracovat. Skvělou volbou jsou jablka, nebo hrušky, ale hodí se do něj i švestky, jahody, maliny, borůvky, třešně a zajímavou variantou jsou i pomeranče nebo ananas.

Začněte drobenkou

Na drobenku využijete 1 lžíci másla, stejné množství krupicového cukru a také polohrubé mouky. Nejprve vložte do misky máslo a cukr a obě suroviny spojte prsty do kompaktních drobečků. Vzniklá hmota by se neměla naprosto slepit, ale naopak rozsýpat v malé drobečky neboli žmolky.

close info olepeshkina / Shutterstock zoom_in Z mouky, cukru a a másla vypracujte drobenku.

Můžete využít i další způsob přípravy, kdy si nejprve rozpustíte máslo, vlijete ho do misky s cukrem a moukou a následně vše pečlivě vidličkou promícháte. Potom nechte drobenku zchladnout. V případě, že by se vám snad zdála málo drobivá, přidejte do ní trochu mouky.

Postup přípravy

Vložte všechny sypké uvedené ingredience do mísy a následně dodejte olej, mléko a vejce. Pak těsto pomocí mixéru vyšlehejte. Vymažte kulatou koláčovou formu máslem, řádně ji vysypte moukou a pak do ní nalijte připravené těsto.

Rovnoměrně na něj navrstvěte vybrané ovoce, posypte drobenkou a vložte do předem vyhřáté trouby na 180 až 200 stupňů a pečte cca po dobu 20 minut. Koláč by měl mít křupavý povrch drobenky a být lehce zabarvený dozlatova. Po vychladnutí jej nakrájejte a můžete podávat k čaji i kávě.

