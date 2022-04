Super rychlý dort ze tří ingrediencí: Lahodný tvarožník je levný a hned hotový

Znáte báječně nadýchaný a jednoduchý tvarohový dort jen ze tří ingrediencí? Pochází z Japonska a před lety se stal hitem internetu. Pochutnejte si na rychlém, a přece vynikajícím tvarohovém dortu z bílé čokolády!

Tvarohové dorty a cheesecakes

Pokud byste se zabývali zahraničními recepty, pak zrovna tvaroh je v kulinářském světě něco speciálního. Tvaroh, jak ho známe my Češi, rozhodně není ve světě obvyklý. Často proto dochází k malým úpravám receptů, které se točí okolo tvarohu. Tomu je nejblíž Philadelphia krémový sýr, cottage sýr, mascarpone nebo ricotta. Ano, nejde o ekvivalenty, ale nejpodobnější mléčné výrobky, které bychom s přimhouřenýma očima mohli zaměnit za tvaroh. A to se právě dělá. Na americký „cheesecake“ používáme tvaroh a Češi v zahraničí zas použijí cottage cheese na tvarohové šátečky. S tvarohem to prostě není tak jednoduché.

Pro přípravu jednoduchého tvarožníku je ideální plnotučný kvalitní čerstvý tvaroh z vaničky. Zdroj: Shutterstock

Tvarohový, rychlý a nadýchaný zázrak

Stejně to platí pro tvarožník, který původně pochází z Japonska. Tento vynikající dort doslova obletěl svět před několika lety, kdy se objevila krátká videa o absolutně nenáročném dortu, který je nadýchaný a rozplývá se na jazyku. Navíc na jeho přípravu budete potřebovat jen tři ingredience! Které to jsou?

200 g bílé čokolády

200 g jemného tvarohu

5 žloutků

5 bílků vyšlehaných do pevného sněhu

Připravte si pečicí formu takovou, kterou můžete postavit do jiné větší nádoby naplněné vodou. Zdroj: Shutterstock

Rychlý tvarohový dort z Japonska

Příprava je také jednoduchá. Jediným háčkem je pečení ve vodní lázni. Připravte si pečicí formu takovou, kterou můžete postavit do jiné větší nádoby naplněné vodou.

Nakrájenou čokoládu rozpusťte v misce v páře. Dobře čokoládu rozmíchejte a odstavte ji. Vmíchejte do čokolády tvaroh, až je směs hladká, a následně vmíchejte také všechny žloutky.

Připravený tuhý sníh z bílků jemně zabalte do směsi.

Pečte ve vodní lázni. Prvních 15 minut na 170 stupňů, 15 minut na 160, pak troubu vypněte, ale ponechte dort uvnitř ještě 30 minut. Před vyjmutím z formy nechejte dort zcela vychladnout, aby se s ním dalo manipulovat. Tvarožník můžete dozdobit čerstvým nebo kompotovaným ovocem dle libosti.

