Rozlitý dort: Tenhle moučník si zamilujete. Je neskutečně levný, rychlý a božský

Vykouzlit nápaditý a chutný moučník nemusí být otázkou spousty práce a několika hodin strávených v kuchyni. Své o tom ví například Italové, kteří jen z hrstky surovin umí vykouzlit božský rozlitý dort! Už jste jej někdy zkusili?

Zdroje: YouTube.com, varimedobroty.cz, prostreno.cz

Bábovka, ovocné koláče a nejrůznější buchty sice chutnají skvěle, jakmile je ale pečete pořád dokola, velmi rychle vás omrzí. A v takovém případě se hodí mít v rukávu pár netradičních receptů, které se sice skládají z těch nejběžnějších surovin, ale zároveň chutnají naprosto božsky a jsou zcela originální.

Jemné a lahodné těsto

Rozlitý dort může na první pohled připomínat biskupský chlebíček, a to hlavně proto, že se peče v naprosto totožné formě. Na rozdíl od biskupského chlebíčku se do něj ovšem nepřidává žádná čokoláda, ořechy, rozinky anebo kandované ovoce. Jemné a lahodné těsto je v tomto případě protkáno jen ovocnou marmeládou, díky které je dezert krásně vláčný. Marmeláda se ovšem nenachází jen uprostřed, ale hotový dort se s ní potírá i zvenčí.

Rozlitý dort připomíná biskupský chlebíček. Namísto všech různých ingrediencí se v něm ale nachází jen marmeláda. Zdroj: Shutterstock

Rozlitý dort

Přípravu rozlitého dortu zvládne naprosto každý. I když nejste zrovna kulinářský talent, ale chcete své blízké překvapit skvělým moučníkem, bude pro vás rozlitý dort tvou správnou volbou. Jak na to, se podívejte ve videu:

Začněte tím, že si v míse vyšleháte 2 celá vejce společně s 50 gramy krupicového cukru a 8 gramy vanilkového cukru. Vejce s cukrem šlehejte tak dlouho, dokud z nich nevzejde nadýchaná pěna. Pak do ní vmíchejte 50 mililitrů plnotučného mléka a 50 mililitrů oleje. Do mísy nakonec prosejte 110 gramů hladké mouky a 16 gramů prášku do pečiva. Díky tomu nebudou mouka s pečicím práškem tvořit hrudky.

Do předem vymazané a vysypané formy na biskupský chlebíček nalijte polovinu těsta. Na těsto pak nandejte asi 4 větší lžičky oblíbené marmelády (skvělá je například borůvková, pomerančová či jahodová) a lehce ji rozetřete. Zalijte druhou polovinou těsta a dejte dort péct do trouby vyhřáté na 180 °C na 30 minut.

Po upečení nechte dort vychladnout a s pomocí mašlovačky jej ze všech stran potřete další dávkou marmelády. V úplném závěru dort posypte strouhaným kokosem a je hotovo.