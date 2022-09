Voňavý hruškový podzimní koláč: Stačí miska, vařečka a pár surovin

Během sychravých podzimních dní snad není nic lepšího než si sednout v teple svého domova se šálkem čaje a kouskem lahodného ovocného koláče. A k podzimu se pochopitelně nejvíce hodí šťavnaté hrušky. Vláčný hruškový koláč zvládnete levou zadní, zašpiníte při jeho přípravě jen minimum nádobí a kromě dokonalé chuti vám tento moučník krásně provoní celý byt.

Během stále se zkracujících a často deštivých podzimních dní se mnozí nejraději zavrtají s hrnkem kakaa nebo čaje pod peřinu. K horkému nápoji se pak skvělé hodí nějaký lahodný koláč nebo buchta, jenže trávit hodiny v kuchyni u trouby se asi jen tak někomu nechce. O to více vítaný je pak recept na podzimní hruškový koláč, nad kterým nemusíte trávit mnoho času a pak ani umývat haldy špinavého nádobí.

Jak jednoduše nakrájet hrušky

Přestože je koláč velmi snadný na přípravu, u jednoho kroku se přece jen můžete na jistou dobu zdržet, a to u krájený hrušek. S jedním trikem si ale krájení značně usnadníte. Hrušky jsou narozdíl od jablek podstatně měkčí a jemnější, a tak je odstranění jejich jádřinců mnohem jednodušší.

Na přípravu hruškového koláče budete potřebovat 1 kilogram čerstvých hrušek. Jednoduše každou hrušku oloupejte, rozkrojte napůl a s pomocí čajové lžičky z ní odstraňte jadérka, následně z hrušky odstraňte stopku i takzvaného bubáka. Pak ji už jen snadno nakrájejte na malé kostičky.

Podzimní hruškový koláč

Kromě jednoho kilogramu hrušek si na podzimní koláč připravte také 60 gramů nasekaných vlašských ořechů, 70 gramů sušených brusinek, 100 gramů kandovaného ovoce, 120 gramů moučkového cukru a 1 sáček vanilkového cukru. Všechny zmíněné ingredienci promíchejte v jedné míse a nechte je asi 60 minut odpočívat. Hruška tak pustí trochu šťávy a koláč bude ve výsledku ještě šťavnatější.

Hruškový koláč je velmi vláčný. Zdroj: Shutterstock

Po jedné hodině do mísy přisypte 350 gramů polohrubé mouky, 1/2 sáčku kypřícího prášku, 3 vejce, 80 mililitrů oleje a 100 mililitrů mléka. Dohromady vymícháme pevnější těsto a nalijeme jej do vymazané a vysypané koláčové formy. Dáme péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia na asi 40 minut. Stav propečení zkontrolujeme s pomocí špejle. Po vychladnutí ještě koláč zaprášíme moučkovým cukrem.

Na přesný postup se podívejte ve videu:

Podzimní koláč si může každý upravovat k obrazu svému. Kdo neholduje kandovanému ovoci, může jej nahradit například větší dávnou ořechů. V koláči bude rovněž skvěle chutnat i třeba lžička skořice anebo špetka muškátového oříšku. Fantazii se meze nekladou.