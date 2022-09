Fantastický jablečný bleskový koláč bez trouby: Stačí pánev a pár ingrediencí

Dozrávání jablek je v plném proudu. Zavařování, pyré či koláče patří mezi první volby, co z nich můžete udělat. Zkusili jste však už někdy smažený jablečný koláč? Tento nevšední recept vás přímo nadchne!

Jablečný koláč je velmi populární po celém světě. Často bývá ikonou v amerických filmech, avšak původem je zcela z jiné země. Jeho kořeny sahají až do roku 1390, kdy ho anglické hospodyně začaly péct. Říká se, že recept vznikl z kombinace kulinářských dovedností kuchařek z Francie, Nizozemska a Osmanské říše.

Unikátní recept na smažený koláč

Jak si rychle udělat oblíbený jablečný koláč? Postup je velmi jednoduchý, podívat se na něj můžete na videu:

Nejdříve si připravte dvě vejce, 100 g třtinového cukru, 180 ml mléka, 200 g hladké mouky, 8 g prášku do pečiva, dvě jablka, 40 g rozinek a máslo, na kterém budete smažit. Vajíčka s cukrem vyšlehejte ruční metličkou či mixérem a postupně přidávejte mléko. Poté přisypte mouku s práškem do pečiva a znovu zamíchejte. Jablka oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Většinu jablek přidejte spolu s rozinky do již připraveného těsta a opět vše promíchejte.

Na pánvi rozpusťte máslo a vyskládejte plochu zbytkem nakrájených jablek. Nalijte na pánev těsto, přiklopte pokličkou a ponechte 10 minut smažit. Po uplynulé době obraťte strany koláče. Pro lepší manipulaci můžete použít talíř, na který si nejprve koláč vyklopte a následně přendejte znovu na pánev. Opět smažte 10 minut. Poté vyklopte a můžete podávat. Na výborné chuti jablečného koláče si jistě pochutná celá vaše rodina.

Druhá varianta receptu

Můžete také vyzkoušet druhý recept, který je velmi podobný. Budete potřebovat tři jablka, 110 g cukru, jedno vejce, po lžičce vanilkového cukru a prášku do pečení, 60 ml oleje, 150 ml mléka, 150 g hladké mouky a na závěr opět máslo. Jablka oloupejte a rozkrájejte na osm dílů. Nyní si rovněž můžete připravit pánev. Máslem potřete plochu a vysypte 30 g cukru. Poté vyskládejte jablky. Do mísy dejte vajíčko, zbytek cukru s vanilkovým cukrem a zamíchejte metličkou. Přidejte olej, mléko a opět zamíchejte. Nakonec přisypte mouku s práškem a pečlivě ze všech ingrediencí utvořte těsto bez hrudek, které nalijte na již připravenou pánev s jablky. Postup s opékáním je již stejný jako u předchozího receptu.

Hotové koláče můžete ještě posypat moučkovým cukrem a dozdobit čerstvými lístky máty. Zdroj: Profimedia

Dostupná dávka vitaminů a minerálů

Jablko je samo o sobě velmi zdravá potravina. Mimo jeho bohatý zdroj vlákniny obsahuje také mnoho cenných látek. Především vitaminy C, K, A, E, B a minerály draslík, mangan, měď, železo, zinek, hořčík a křemík. Účinnou složkou v jablkách jsou rovněž antioxidanty, které pomáhají chránit buňky v těle. Jablka se dají sehnat po celý rok, avšak nyní se budou nacházet i u cest ve škarpách.

Jablka patří mezi typické ovoce, jež jsou pěstované v České republice. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

