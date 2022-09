Pětiminutový jablečný koláč. Neuvěříte, jak je snadný na přípravu

Jablka jsou velmi zdravé ovoce a koláčem z nich jistě nikdo neopovrhne. Způsobů, jak ho můžete udělat, je několik. Už jste vyzkoušeli recept, díky kterému budete mít koláč za pár minut hotový?

Jablka obsahují mnoho cenných flavonoidů, vitaminu E a C, které zbavují tělo škodlivých volných radikálů a zároveň jsou působivými antioxidanty. Dále jsou přísunem důležitých minerálů, jako jsou vápník, železo, hořčík, dusík, fosfor a zinek. Tyto látky podporují imunitu, snižují riziko zánětů a zpomalují stárnutí. Upečte si jablečný koláč, jehož příprava vám zabere jen chvilku a stejně rychle se po něm i „zapráší".

Recept na rychlý jablečný koláč

Budete potřebovat dvě jablka, dvě vejce, 100 g cukru, lžičku vanilkové esence, sůl, 250 g hladké mouky, 10 g prášku do pečiva, 100 g jogurtu a 100 ml oleje. Jablka si oškrábejte a nakrájejte na malé kousky. Do mísy si vyklepněte vajíčka, přidejte cukru, vanilkovou esenci a sůl. Mixujte tři až čtyři minuty, aby vám nezůstaly v těstu hrudky. Poté přisypte mouku a prášek do pečiva a opět mixujte. V průběhu přidejte ještě jogurt. Až bude směs vypadat jako těsto, pak přilijte olej a znovu zamíchejte. Vzniklé těsto vlijte do formy s pečicím papírem.

Na závěr si přichystejte ještě 60 g cukru, 60 g hladké mouky a 40 g másla. Všechny ingredience smíchejte dohromady, až vám z toho vznikne drobenka. Na připravené těsto nasypte nakrájená jablka a drobenku. Vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečte 35 minut. Jablečný koláč při podávání můžete doplnit jogurtem, zakysanou smetanou či kopečkem zmrzliny.

Jak připravit jiný rychlý jablečný koláč, se můžete podívat ve videu:

Americký mřížkovaný koláč

Americký jablečný koláč neboli Apple Pie lze jednoduše připravit ze základních ingrediencí. Jedinečnost tohoto koláče se ovšem nachází napovrchu. Mřížka z těsta opečená do zlatova. Může se také celá náplň koláče zakrýt těstem, do kterého se udělají následně průřezy. Při pečení se pak jablka dusí, což jim dodá na zajímavosti. Pokud koláč uhlídáte a necháte ho rozležet do druhého dne, tak nasákne vůní jablek a skořice.

Americký jablečný koláč se vyskytuje v mnoha amerických filmech. Zdroj: Shutterstock

Obrácený jablečný koláč

Tarte Tatin neboli obrácený jablečný koláč je původem z Francie. Sestry Tatinové se jednoho dne pokusily o jablečný koláč, akorát jedna předběhla druhou a ve formě byla dřív jablka nežli těsto. Problém vyřešily tak, že upečený koláč zkrátka otočily. Mimo jablek je v receptu důležité máslo, které je velmi tradiční a klíčové ve francouzské kuchyni.

Obrácený koláč má zkaramelizovaná jablka doprovázená křehkým těstěm. Zdroj: Shutterstock

Alsaský jablečný koláč

V této francouzské klasice bodují hlavně jablka se smetanou a vanilkou. Nejdříve se koláč peče normálně pouze s jablky. Až poté se zalije smetanovým krémem a opět se nechá péct, pouze však na chvilku. Výsledek je velmi vláčný a výborný, když je ještě teplý.

