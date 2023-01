Jablečný koláč, když vám dojdou suroviny. Bez mouky i cukru

Vyzkoušejte jednoduchý recept na jablečný koláč bez mouky, mléka, tuku i cukru. Nevěříte? I pečení může být neobyčejně prosté a výsledek chutný. Jak se peče rychlý jablečný koláč?

Zdroje: www.vareni.cz, fresh.iprima.cz

Rychlý koláč z ovesných vloček

V posledních letech se objevily mnohé recepty na přípravu moučníků v hrnku, dortíků ze tří ingrediencí či zdravých nepečených dobrot. Jistě že výsledek nebude jako nadýchaný šlehačkový dort, ale ani nikdo neslibuje, že by měl být. Jsou to sladkosti, které si čas od času chce dopřát každý a všechny mají nějaká plus. Muffiny v hrnku jsou v mikrovlnce za pár vteřin hotové a nemusíte péci čokoládový dort, abyste si pošmákli.

Do podobných koláčů se báječně hodí i starší jablka. Zdroj: Profimedia

Zákusky jen z několika ingrediencí mají často jinou strukturu, bývají těžší, ale také vlahé a ty zdravé jsou prostě pro každého. Proč ne. Nemusíte mít bezlepkovou dietu, abyste mohli ochutnat něco zdravějšího.

Rychlý koláč z jablek a ovesných vloček představujte autorka z YouTube kanálu Home cooking:

Co byste měli vědět o rychlém jablečném koláči?

Neváhejte a vyzkoušejte tento rychlý jablečný zákusek. Je to koláč z pomletých ovesných vloček, které mají oproti klasické pšeničné mouce více bílkovin, vlákniny i esenciální mastných kyselin. Jablka budete potřebovat jen dvě a klidně použijte ta hroší jablíčka z vaší sklizně, v koláči to vůbec nikomu nebude na překážku. Dále už je potřeba jen přichystat tři vejce a lžíci kypřicího prášku.

Naučte se používat ovesné vločky do pečení. Hodí se i do chleba nebo koláčů. Zdroj: shutterstock.com

Různé variace rychlého koláče

Tento dezert se připravuje bez použití cukru, ale určitě mu sluší brusinky nebo rozinky a ořechy, kterými posypete povrch před pečením. Pokud se vám bude zdát zákusek málo sladký, kápněte si na něj trošku medu nebo čekankového sirupu, který je velmi sladký, přesto nekalorický.

Protože je to moučník jablečný, báječně se k němu hodí také skořice nebo špetka hřebíčku, ale i lžíce rumu. Chcete-li, můžete vyzkoušet také variantu s mrkví nebo jiným ovocem, třeba hruškami.

Místo koláče udělejte muffiny. Zdroj: Profimedia

Můžete však ještě zákusek vylepšit. Výraznější oříškové chuti docílíte, když část vloček nahradíte najemno sekanými ořechy. Ze stejného receptu můžete upéci také muffiny, které se lépe servírují na oslavách či pohoštění.