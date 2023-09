Pětiminutový jablečný koláč Ládi Hrušky. Fantastická rychlovka za pár korun

Ohlásila se nečekaná návštěva nebo zkrátka dostala rodina chuť na něco dobrého sladkého, ale mělo by to být hotové co nejrychleji? Pak právě přišel ten pravý čas na pětiminutový jablečný koláč tak, jak ho nabízí třeba oblíbený propagátor jednoduchého a dobrého vaření Láďa Hruška.

Receptů na rychlé koláče je nespočet a v každé rodině se jistě alespoň jeden takový předává od babičky k mamince a od maminky k dceři. Postupem času jsou takové návody vylepšovány, doplňovány nebo naopak vypouštíme zbytečné kroky. Možná je ale na čase vyzkoušet i něco nového. Třeba právě tento výborný koláč, který nezabere čas a rodinu okouzlí. Pusťme se do něj. Podobných receptů koluje hodně. Podívejte se třeba na tento videonávod z YouTube, kanál Quick Meal: Jen pár surovin Na přípravu těsta toho nebudeme potřebovat moc. Suché suroviny si navíc můžeme odměřit hrnečkovou metodou, což je ještě jednodušší. Vlastně nejde o nic jiného než o jeden hrnek polohrubé mouky a stejné množství moučkového cukru, k tomu jeden sáček kypřicího prášku a jeden skořicový cukr a tři vajíčka a kousek másla. Z tohoto množství připravíme zákusek do koláčové formy. Pokud čekáme větší společnost a chceme upéct celý velký plech, bude dobré vše vynásobit dvěma. Jednoduchá příprava Příprava těsta snad ani nemůže být jednodušší a rychlejší. Z bílků a cukru krátka vyšleháme tuhý sníh, opatrně přimícháme mouku s kypřicím práškem a připravíme si krásně hladkou hmotu bez hrudek. Tu můžeme hned přelít do formy, kterou buď předem vymažeme a vysypeme moukou, nebo ještě lépe vyložíme pečicím papírem. Těsto je připravené, teď už přichází čas na aranžování jablek. Mezitím si ale zapneme troubu, abychom ji měli včas předehřátou a neztráceli cenné minuty zbytečným čekáním. Koláč budeme péct na 180 °C, tedy právě na tolik nastavíme termostat. Jablka neloupejte Jablka nemusíme loupat, jen je zbavíme jadřince a nakrájíme na plátky silné přesně tak, jak si to představujeme. Těmito kousky poklademe rovnoměrně celý povrch koláče a jablka mírně zatlačíme, aby se dostala i dovnitř těsta. To už je téměř všechno, jen ještě povrch posypeme skořicovým cukrem a můžeme jej poklást několika tenkými plátky másla pro zjemnění dezertu. S máslem to ale rozhodně nepřehánějte. Takové pochoutce odolá jen málokdo Zdroj: Pixabay Půlhodinka v troubě Jakmile bude trouba dostatečně předehřátá, uložíme koláč do tepla a počkáme půl hodinky na výsledek. Už po několika minutách se budeme těšit nádhernou vůní, která se bude z trouby linout. Zatímco se bude rodina těšit, nám už nezbude nic jiného než připravit talířky. Koláč totiž málokdy stihne vychladnout než se do něj strávníci pustí. Drobenkové vylepšení Kdo by měl na přípravu koláče o minutu víc času a chtěl jej dovést k ještě větší dokonalosti, může jej před místo samotného másla posypat drobenkou. Její příprava není složitá, na jeden díl másla přidáme stejnou hmotnost moučkového cukru a dvojnásobek polohrubé mouky, dobře promícháme – nejlépe rukou – až se vytvoří drobné hrudky. Těmi koláč posypeme a hurá do trouby.