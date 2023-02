Žádná trouba. Pětiminutový jablečný koláč z pánve je krásně vláčný a voňavý

Na to, abyste vykouzlili dokonalý jablečný koláč, vůbec nepotřebujete troubu. Skvělých výsledků totiž dosáhnete i na sporáku. Stačí namísto formy použít obyčejnou pánev s poklicí a zázrak je za pár minut na světě.

Věděli jste o tom, že se dá koláč upéct i na pánvi? Na internetu lze dohledat celou škálu receptů, které jsou přesně upravené pro přípravu lahodných koláčů na sporáku. A jedním z nich je i skvělý jablečný koláč, po kterém se bezpochyby rychle zapráší. Je lehký, lahodný a díky jablkům příjemně kyselý. A rozhodně se nehodí jen pro ty, kteří nedisponují troubou.

Dezert z pánve

Jablka v županu, koblihy anebo francouzský toust patří mezi dobře známé sladké pokrmy, které se připravují v pánvi. Že se v ní dá ale připravit i celý koláč, to by možná jen tak někoho nenapadlo. Opravdu to ale jde. A překvapivě velice jednoduše. Když pánev přiklopíte pokličkou, teplo se v ní dokonale udrží a koláč bude hotový raz dva. Výborný je třeba jablečný. Pracovat ale můžete prakticky s jakýmkoliv ovocem.

Jablečný koláč z pánve si zamilujete.

Jablečný koláč v pánvi

Samotná příprava koláče vám nezabere více jak 5 minut. Stačí v podstatě jen nakrájet jablka a polít je připraveným těstem. To navíc obsahuje jen několik málo surovin, které máte určitě doma.

Podrobný postup najdete ve videu:

V první řadě si připravte jablka. Na koláč vám bohatě vystačí tři. Oloupejte je, rozkrojte napůl a zbavte je jádřinců. Pak jablka nakrájejte na tenké plátky a pokapejte je citronovou šťávou, aby během přípravy těsta nezhnědla.

Na těsto si do mísy vyklepněte 3 celá vejce a přidejte k nim 1/2 lžičky soli a 1 polévkovou lžíci krupicového cukru. Vše společně dobře vyšlehejte do pěny. Pak do mísy poputují 2 lžíce bílého jogurtu, 1 sáček vanilkového cukru, 5 lžic mouky a 1 sáček prášku do pečiva. Opět dobře promíchejte, aby vzniklo hustější tekuté těsto.

Nachystejte si hlubší pánev, vytřete ji trochou rostlinného oleje a vložte do ní pečicí papír. Ten zajistí, že bude snadné koláč dobře vyklopit. Na pečicí papír kolem dokola vyskládejte nakrájená jablka, rovnoměrně je zasypte 1 lžičkou mleté skořice a navrch nalijte těsto. To s pomocí stěrky ještě rozetřete, aby se dostalo všude.

Pečení v pánvi

Zapněte sporák na nižší stupeň, pánev s těstem přikryjte pokličkou a nechte koláč pozvolna péct asi 30 minut. Po uplynutí času bude nutné koláč opatrně otočit. Sundejte tedy pokličku a položte na pánev čistý talíř. Pak pánev jen otočte a vyklepnutý koláč do ní vraťte tak, aby se opekla i jeho horní strana. Opět pánev přiklopte a nechte teplo pracovat dalších 5 minut. A pak už je koláč hotový. Nechte jej zcela vychladnout a můžete servírovat. Skvěle bude chutnat s kopečkem vanilkové zmrzliny nebo lžicí čerstvé šlehačky.