Fantastický jogurtový dort: Bleskový a nadýchaný jako obláček

Rychlé recepty nemusí být ošizené nebo nedotažené do konce. Tato jogurtová rychlovka je klasikou mezi kyprými, jemnými a chutnými moučníky, které potěší malé strávníky i ty starší. Hodí se totiž výborně ke kávě, ale také jako snídaně či svačina nejen během víkendu.

Zdroje: www.simplyrecipes.com, kirbiecravings.com

Jogurtový dort jako obláček

Tento rychlý a lahodný dort je jednoduchým moučníkem, který má v zahraničí dlouhou tradici. Tak jak my známe bábovku jako svoje boty, ve světě je tento jogurtový moučník zákuskem, který se hodí doslova ke každé příležitosti a tak se peče ostošest.

Na tento nenáročný recept budete potřebovat jen několik málo ingrediencí a ještě méně času. Aby šla práce od ruky, vezměte si na pomoc ruční šlehač. Šlehat totiž budete od začátku do konce.

Jogurtový dort můžete péct i ve formě na bábovku nebo chlebíček. Zdroj: Billion Photos / Shutterstock

Co budete na jogurtový dort potřebovat?

Na přípravu budete potřebovat 350 g bílého jogurtu, 4 vejce, 100 g cukru krupice nebo krystalu, 1 lžičku kypřicího prášku, špetku soli, 50 g kukuřičného škrobu, který můžete nahradit i škrobem bramborovým nebo pudinkem.

Chcete se podívat na to, jak vypadá příprava takového rychlého dortu? O recept se podělila autorka kanálu „Lecker mit Sophie Mayer“. Pokud nevládnete němčinou, zapněte si titulky, nicméně postup je dobře patrný i ze samotného videa:

Pečeme jogurtový dort

Začněte tím, že si předehřejete troubu na 150 °C. Do dobře odmaštěné, případně citronem vytřené misky oddělte bílky a žloutky a dejte je do jiné větší misky. Ke žloutkům přidejte cukr a vyšlehejte do pěny, pak přidejte i škrob, kypřicí prášek a jogurt a opět vyšlehejte do hladké jemné konzistentní hmoty.

Díky jogurtu je moučník neobyčejně jemný a křehký. Zdroj: Shutterstock

K bílkům přidejte špetku soli a vyšlehejte dobře očištěnými metličkami mixéru do tuhé hmoty. Obsahy obou misek smíchejte, bílky zabalte do těsta, abyste je nezbavili bublinek.

Pečte ve vymaštěné a moukou vysypané formě na 150 °C asi 50 minut. Z vrchu bude dort zlatý, uvnitř už nepoteče, ale bude jemný a třasavý. Prostě jako obláček!