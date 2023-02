Nejjednodušší jogurtový dort na světě: Jen ze 4 ingrediencí a jako obláček

Pokud patříte mezi milovníky lehkých a svěžích dortů, pak by vaší pozornosti neměl uniknout jogurtový dort, který i přes svou snadnou přípravu a minimum ingrediencí chutná naprosto božsky. Je vláčný, jemný, nadýchaný a podobá se klasickému cheesecaku. A dopřát si jej mohou i celiaci.

Vykouzlit lahodný dort nemusí být otázkou desítek minut strávených v kuchyni, ani nákupu drahých surovin. Hravě ho totiž zvládnete připravit i z pár ingrediencí, které máte doma. Příkladem toho je vynikající jogurtový dort, který si zvládne upéct i absolutní kulinářský antitalent.

Dort bez mouky

V současné době jsou stále populárnější nejrůznější dezerty bez mouky, které jsou obecně považovány za zdravější než ty s moukou. Leckdy se ale stává, že právě tyto dezerty nejsou nijak zvlášť chuťově dobré a mlsné jazýčky zkrátka neuspokojí. To ale naštěstí neplatí vždy. I bez mouky lze vyrobit dokonalé moučníky, po kterých se jen zapráší. Absenci mouky během konzumace pak ani nikdo nezaregistruje a ještě si každý rád vezme recept.

Jogurtový dort

Příprava jogurtového dortu je až neuvěřitelně snadná. Potřebovat budete jen 4 ingredience a pár minut času. A výsledek vás bezesporu překvapí.

Do mísy nalijte 500 g smetanového jogurtu (lze případně nahradit řeckým jogurtem), přidejte 100 gramů krupicového cukru a zamíchejte. Cukru můžete přidat i více. Záleží na tom, jak moc sladký dort chcete. Do jogurtu s cukrem vmíchejte také 4 celá vejce. Do mísy nakonec prosijte 40 gramů kukuřičného škrobu a ještě jednou důkladně zamíchejte.

Neděste se konzistence

Následně si nachystejte dortovou formu. Tu vytřete olejem a vystelte zmuchlaným pečicím papírem. Díky oleji se papír ve formě dobře přichytí a díky zmuchlání bude podstatně jednodušší jej do formy vložit. Pak už jen formu naplňte připraveným těstem a dejte dort péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů na 45 minut.

Že je dort hotový, poznáte podle zlatavého, místy až hnědého povrchu. Na první pohled vás možná vyděsí jeho tekutější konzistence. Té se ale nemusíte bát. Není to známkou toho, že by byl dort nedopečený. Jakmile vychladne, zatuhne.

Hotový dort můžete poprášit ještě moučkovým cukrem, případně jej dozdobit čerstvým ovocem. Jogurtový dort skvěle chutná také s rozvarem z borůvek anebo malin.