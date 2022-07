3 fantastické recepty na zdravé dezerty, které stihnete vyrobit do 15 minut

Honí vás mlsná? Tyhle „rychlovky“ vám spraví chuť a nemusíte se bát o postavu.

Přijde to jako blesk z čistého nebe… Prostě máte na něco chuť a doma nic není po ruce. Chleba s máslem a marmeládou? Vaječná omeleta s malinovým džemem? Nic z toho vás neuspokojuje? Máme pro vás tři recepty na zdravé mňamky, jejichž příprava trvá jen chvilku a doslova se rozplývají na jazyku.

Chia pudink

Chia semínka jsou zdravá a dodají vašemu tělu spoustu živin. Obsahují vápník, který dodá kostím pevnost a pružnost.

Připravte si:

½ hrnku rostlinného mléka (třeba kokosové, mandlové, vanilkové, ale můžete použít i kravské)

2 lžíce chia semínek

Postup přípravy:

Chia semínka smíchejte s mlékem a dejte na 4 hodiny do lednice. Pudink pak promíchejte a ozdobte čerstvým ovocem, granolou nebo oříšky. Výsledkem je výborný a zdravý dezert.

Banán v čokoládě

Banán je přírodní antidepresivum. Obsahuje velké množství draslíku, který působí jako přírodní sedativum.

Připravte si:

1 banán

1 mléčnou čokoládu

drcené oříšky

nanukové dřívko nebo špejle

Postup přípravy:

Banán rozkrojte napůl. Do půlek banánu napíchněte špejli. Poté ovoce polijte roztopenou mléčnou čokoládou, popřípadě dozdobte rozdrcenými oříšky.

Banán v čokoládě je hotový za pár minut. Zdroj: Profimedia

Raw kuličky

Jsou vláčné, slaďoučké a plné vitamínů.

Připravte si:

1 hrnek datlové pasty

2/3 hrnku kokosové mouky

Do robotu dejte datlovou pastu a kokosovou mouku. Vše zpracujte do nelepivého těsta. Z výsledné hmoty vyválejte kuličky, polijte je čokoládou a obalte je v kokosu nebo kakau. Nakonec dejte sladkost do lednice.

Raw kuličky jsou lahodné a syté. Zdroj: Profimedia

