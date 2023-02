Stačí naskládat plátky pomeranče do formy. Desetiminutový svěží koláč po italsku

Rádi zkoušíte nové a neobvyklé recepty? Pak je tento lehký pomerančový koláč pro vás to pravé! Nejenže příprava vám zabere pouhých 10 minut a o ostatní se už postará lednička, ale také to je zdravý dezert plný vitaminů a bílkovin.

Na těchto receptech je úžasné to, že na ně nepotřebujete absolutně žádné zkušenosti, a proto je zvládne i laik! Jakmile zpozorujete ve vašem obchodě pomeranče v akci, vezměte si jich pár a vyzkoušejte následující nepečený koláč, který nemá chybu.

Bleskový nepečený koláč s pomeranči

Na to, jak připravit nepečený dort s pomeranči, se podívejte ve videu:

Na jinou osvěžující rychlovku budete potřebovat 500 g plnotučného tvarohu, 2 kelímky zakysané smetany, 5 pomerančů, piškoty a moučkový cukr. Všechny pomeranče omyjte, oškrábejte a nakrájejte na kolečka. Poté si připravte větší mísu nebo dortovou formu, kterou vyložte potravinářskou fólií a vyskládejte jí pomerančovými kolečky.

Smíchejte tvaroh se zakysanou smetanou a moučkovým cukrem, dle vašich chutí. Jestliže cukr přidávat nechcete, tak ho můžete v klidu vynechat. Následně přidávejte střídavě do mísy tvarohovou směs, piškoty a plátky pomeranče, dokud nebude miska zcela plná. Přes noc nechte koláč ztuhnout v lednici a další den s chutí podávejte!

Pomeranče nakrájejte na 5 mm kolečka. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Druhá varianta koláče

Vyzkoušet můžete také ještě jeden recept, na který budete potřebovat 200 g dlouhých sušenek nebo piškotů, 300 ml pomerančové šťávy, 3 ks pomeranče, 40 g škrobu, 300 g zakysané smetany a po 100 g moučkového cukru, smetany ke šlehání a cukru krupice. Nejdříve namočte sušenky v pomerančové šťávě a vyskládejte s nimi dno připravené formy.

Vyšlehejte v misce zakysanou smetanu, do které po chvíli přidejte moučkový cukr a smetanu ke šlehání. Opět vše pečlivě vyšlehejte. Smetanový krém vlijte do formy na vyskládané sušenky. Poté nakrájejte pomeranč na malé kousky, které spolu s cukrem dejte vařit na mírný oheň. Mezitím smíchejte v misce vodu se škrobem a přidejte ji k pomerančům. Po chvilce vaření naneste pomerančovou směs na smetanový krém a vložte na 2 hodiny do lednice.

Ztuhlý smetanový krém zajistí tvar koláče. Zdroj: Shutterstock

Je libo jiné ovoce?

Nepečený koláč s tvarohovou nebo smetanovou náplní je skvělý s jakýmkoliv druhem ovoce. Na jeho přípravu můžete použít i takové, které je kompotované. Nebojte se ani kombinování. Třeba takové kompotované mandarinky s čerstvými jahodami jsou na koláči přímo fantastické! Zkrátka a dobře, záleží na vaší chuti a fantazii.

