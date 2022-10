Více jablek než těsta. Skvostný krémový koláč hotový bleskem

Vykouzlete fantastický koláč z jablek, který je proslavený tím, že má více ovoce než těsta. Je to rychlovka, která potěší celou rodinu, a vy budete moci zpracovat chutná jablíčka třeba z vlastní sklizně. Jak připravit rychlý, ale báječně jemný a krémový koláč z jablek?

Co s jablky? Upečte koláč!

Máte spoustu jablek ze zahrady nebo se podělil soused? Letošní podzim byl u nás na jablka, ale také hrušky a další ovoce velmi štědrý. Přišel čas něco s nimi udělat. Pokud hledáte rychlý, a hlavně velmi chutný způsob, jak upéct jablečný koláč, který je docela jinačí, než jsme zvyklí, máme pro vás skvělý tip.

Spousta jablek a minimum těsta

Tento jablečný koláč je neobyčejný množstvím jablek, ale také tím, jak velmi tekuté je těsto na jeho přípravu. Upečený koláč je pak uvnitř až krémový a jemný, přitom převážně ovocný. Co budete na koláč potřebovat? Především ruční mixér. Řídké těsto je třeba vždy dobře napěnit a ujisti se, že je skutečně lehoučké.

Máte spoustu jablek? Upečte fantastický koláč Zdroj: Shutterstock

Tento koláč můžete péct v dortové formě nebo kulatém plechu na koláč, který dobře vymažete máslem nebo olejem a vysypete moukou. Začněte přípravou jablek, které je třeba očistit od slupek a na struhadle nebo mandolíně na strouhat na jemné plátky. Do tohoto receptu se hodí použít 4 až 5 jablek. Nastrouhaná jablka dejte do hluboké misky a zlehka je promíchejte se šťávou z půlky citronu. Kůru z citronu však nevyhazujte, troška se vám bude hodit i do těsta. Díky šťávě z citronu získají jablíčka na kyselosti, ale také nebudou hnědnout a udrží si pěkný čerstvý vzhled. Předehřejte troubu na 180 °C.

Jak vyšlehat těsto do jablečného koláče?

Těsto bude třeba vyšlehat do pěny. Nachystejte si ingredience dopředu, aby lehoučké těsto pěkně drželo, až jej budete vmíchávat do jablek.

Ruční nebo tyčový mixér s metličkou je nutností. Začněte dvěma vejci se špetkou soli a troškou kůry z citronu. Nespěchejte a počkejte na opravdu bílou vaječnou pěnu, až pak přidejte 100 g cukru a jeden sáček vanilkového cukru či půl vanilkového lusku.

Znova šlehejte, až jste s pěnou spokojeni. Přidejte 100 ml mléka a 20 g rozpuštěného másla. Opět vyšlehejte, přidejte 80 g mouky se lžičkou prášku do pečení. Zpracujte do řídkého těstíčka a máte skoro hotovo.

Teď už jen těsto nalijte do plátků jablek a dobře, ale zlehka promíchejte. Těsto s jablky nalijete do formy, uhlaďte povrch a dejte do předehřáté trouby péct na 180 °C a zhruba 40 až 50 minut. Koláč by měl být na povrchu zlatý, ale uvnitř velmi vlahý, ale již ne tekutý.

