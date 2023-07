Pětiminutový koláč z jogurtu nadýchaný jak obláček: Trik je v teplotě surovin

Milujete sladké a nedokážete si bez něj představit odpolední kávu? Máme pro vás sen všech kuchařů. Lahodný pětiminutový koláč z jogurtu s ovocem!

Tento recept si skutečně zamilujete. Nadýchaný koláč s ovocnými tóny a hotový bleskem je splněný sen. Je zdravý, hotový skutečně za pár minut a stačí vám na něj jen pár ingrediencí. Oceníte jej v časovém presu, když přijde nečekaná návštěva, ale i jen tak k nedělní kávě. Uvidíte, že jej budete dělat opakovaně.

Nadýchaná lahoda

Díky řeckému jogurtu, který v receptu hraje důležitou roli, je koláč krásně nadýchaný a lehký. Ostatní přísady má ve spíži každá hospodyňka, takže je koláč univerzální a můžete jej péct tak často, jak jen chcete. Ladí s kterýmkoliv ovocem, lahodné jsou v něm třešně, velkou parádu udělají jahody a znamenitou chuť mu dodá i rybíz nebo třeba ostružiny.

Použijte jakékoliv ovoce, na které máte chuť. Zdroj: Flaffy / Shutterstock.com

Pokojová teplota, klíč k úspěchu

Klíčem k úspěchu, ale také hlavní zásadou pečení dezertů, je teplota surovin. V tomto případě by měl mít pokojovou teplotu řecký jogurt. Potřebovat jej budete 170 gramů a tři vejce, kterým oddělte žloutky od bílků. Ve větší míse vyšlehejte jogurt, žloutky a 60 gramů oleje. Hodit se bude řepkový. Přidejte pár kapek citronové šťávy a odložte stranou. V druhé míse ušlehejte sníh z bílků a 100 gramů moučkového cukru.

Smíchat a upéct

K jogurtové směsi vsypejte 2 hrnky hladké předem prosáté mouky a lžičku prášku do pečiva. Dobře promíchejte a postupně zapracujte sníh z bílků. Příliš nemíchejte, těsto jen zlehka převalujte, aby v něm zůstal vzduch, který jste do bílků šleháním vmísili. Nakonec opatrně vmíchejte ještě dvě hrsti zvoleného ovoce. Nalijte do formy a pečte zhruba 40 minut na 180 stupňů.

Tajemství úspěchu je vždy v teplotě surovin. Zdroj: Shutterstock

Jogurtová inspirace z Japonska

Vůbec nejnadýchanější dezert pochází z Japonska. Všichni, kdo jej ochutnali, o něm hovoří jako o obláčku. Tak lahodný a nadýchaný je. Přitom je na přípravu až legračně jednoduchý. Potřebujete na něj jen pár základních surovin a šlehač.

Jak si ten nejnadýchanější koláč až z dalekého Japonska připravíte, se podívejte na videu:

I v tomto receptu hraje velmi důležitou roli jogurt a hlavně šlehač. Na obláčkový koláč budete potřebovat 350 gramů hustého jogurtu, 4 vejce (žloutky oddělte od bílků), vejce, cukr, kukuřičný škrob a prášek do pečiva. Žloutky vyšlehejte se 100 gramy cukru do pěny, přidejte 50 gramů škrobu, jogurt a prášek do pečiva. Vše dobře vyšlehejte. Pak se vrhněte na sníh z bílků a soli. Sníh postupně zapracujte do žloutkové směsi, těsto vlijte do formy a pečte 50 minut na 170 stupňů. Výhodou tohoto dezertu je rychlost, nenáročnost na ingredience a navíc si jej mohou dopřát i ti, kterým nesvědčí lepek.

