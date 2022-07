Fantastické cuketové koláče 3x jinak: Vynikající, jednoduché a hotové bleskem

Co si počít s nadúrodou cuket? Tak tuto otázku si v létě pokládá mnoho zahrádkářů, a pokud patříte mezi ně, rozhodně je využijte. Cukety jsou totiž úžasné ve sladkých moučníkách. Zkuste naše tři rychlé a vynikající cuketové koláče.

Základem každého sladkého koláče je nastrouhaná cuketa. Díky ní bude moučník pěkně vláčný a šťavnatý. Skvělé je i to, že pokud se vám letos urodilo skutečně velké množství cuket, můžete si ji nasrouhat a zamrazit. Když pak budete v zimě chtít péct koláč, přijde strouhaná cuketa vám vhod.

Cuketu si můžete zamrazit i na později

Jak na to? Cuketu oloupejte, z větších plodů odstraňte semínka a nahrubo nastrouhejte. Poté ji vložte do plastových krabiček nebo uzavíratelných sáčků. Nenaplňujte je až po okraj, protože cuketa obsahuje hodně vody a po zamrazení nabyde a krabička by mohla prasknout. Takto zmrazenou cuketu můžete nechat v mrazáku až rok.

Cuketový koláč s rybízem

Suroviny:

450 g nastrouhané cukety

200 g krystalového cukru

3 vejce

100 ml oleje

300 g polohrubé mouky

1 sáček kypřicího prášku do pečiva

150 g nasekaných mandlí

rybíz

mouka na obalení rybízu

Postup:

Z nastrouhané cukety vymačkejte vodu. Z cukru a vejce vyšlehejte hustou pěnu, přidejte olej a krátce vyšlehejte. Mouku smíchejte s kypřicím práškem a poté postupně zašlehávejte do vaječné směsi. Nakonec vmíchejte cuketu.

Rybíz obalte v mouce.

Těsto nalijte do formy s pečicím papírem, posypte rybízem a pečte v troubě při 190 °C asi 35 minut. Po 15 minutách pečení posypejte koláč mandlemi.

Kakaová cuketová buchta

Kakaovou buchtu posypte kousky čokolády. Zdroj: Profimedia

Suroviny:

350 g polohrubé mouky

kypřicí prášek do pečiva

30 g kakaa

3 vejce

170 g krupicového cukru

200 ml oleje

350 g nastrouhané cukety

meruňková marmeláda

čokoládová poleva nebo kousky čokolády

Postup:

Mouku smíchejte s kypřicím práškem a kakaem. Vejce vyšlehejte s cukrem do světlé pěny, poté do něj zašlehejte olej a na závěr po lžících i moučnou směs. Poté přidejte cuketu vymačkanou od přebytečné vody. Těsto nalijte na vyšší plech s pečicím papírem a pečte v troubě při 180 °C asi 30 minut. Po upečení vyndejte z trouby, nechte mírně vychladnout, potřete meruňkovou marmeládou. Na závěr můžete buď polít čokoládovou polevou nebo posypat kousky čokolády.

Cuketovo-mrkvová buchta s tvarohem

Pokud vám buchta příliš nevystoupí, nakrájejte ji na řezy a podávejte dva na sobě promazané krémem. Zdroj: Profimedia

Suroviny:

Na korpus:

2,5 hrnku polohrubé mouky

1 kypřicí prášek prášek do pečiva

3 lžičky jedlé sody

1 lžička mleté skořice

1 vejce

1 hrnek krystalového cukru

3/4 hrnku slunečnicového oleje

2 hrnky nastrouhané cukety

1 hrnek nastrouhané mrkve

vlašské ořechy na ozdobu

Na krém:

500 g měkkého tvarohu v kostce

250 g mascarpone

150 g moučkového cukru

1 lžíce vanilkové esence

Postup:

Mouku smíchejte s kypřicím práškem do pečiva, jedlou sodou a skořicí. V jiné míste vyšlehejte vejce s cukrem do pěny, poté zašlehejte olej a následně po lžících i moučnou směs. Na závěr přidejte cuketu, mrkev a promíchejte. Těsto nalijte do formy nebo do vyššího plechu a pečte při 180 °C asi 45 minut.

Mezitím si připravte krém, tvaroh smíchejte s mascarpone, cukrem, vanilkovou esencí a dobře promíchejte. Krém naneste na upečený vychladlý korpus a ozdobte vlašskými ořechy. Dejte vychladit do druhého dne a podávejte.

