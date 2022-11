Jablečný sen: Fantastický jablečný koláč našich babiček hotový bleskem

Máte-li doma spoustu jablek a přemýšlíte, jak s nimi naložit, zkuste z nich připravit jablečný sen – rychlý lahodný moučník, na který nedaly dopustit už naše babičky. Vystačíte si jen s pár ingrediencemi a výsledek vás zaručeně překvapí.

Zdroje: YouTube.com, toprecept.cz, fresh.iprima.cz

Moučníků s jablky je k nalezení celá řada. Najít ale takový, který skvěle chutná a vypadá, jeho příprava vyjde jen na pár korun a zároveň se při ní nijak nenadřete, může být poměrně tvrdým oříškem. Naštěstí ale existuje dokonalý koláč zvaný jablečný sen, který si okamžitě zamilujete. A recept na něj si jistojistě uložíte do své domácí kuchařky.

Strouhaný jablečný koláč

Jablečný sen je v podstatě strouhaný jablečný koláč, který hojně připravovaly už naše babičky. A dobře věděly proč. Jde o naprosto geniální moučník, který skvěle skloubí mírnou kyselost jablek se sladkým těstem, jež tvoří jeho spodní i horní vrstvu.

Nejen jablečný strouhaný koláč, ale vlastně všechny strouhané koláče se už dříve těšily velké oblibě, neboť se dají připravovat s celou řadou různých náplní. Kromě jablek můžete použít i jiné ovoce anebo třeba tvaroh, mák a povidla. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Protože ale k podzimu neodmyslitelně patří právě jablka, jeví se aktuálně šťavnatá jablečná varianta jako ta nejvhodnější.

Luxusní jablečný sen

Začněte tím, že si vyšleháte tři celá vejce společně s 60 gramy krupicového cukru a 20 gramy vanilkového cukru do pěny. V jiné míse promíchejte 600 gramů polohrubé mouky s 1/2 sáčku prášku do pečiva. Moučnou směs pomalu vařečkou vmíchejte do vyšlehaných vajec a do těsta přilijte 200 gramů rozpuštěného a zchladlého másla. Pak odložte vařečku a těsto dobře zpracujte rukama.

Těsto rozdělte na 2 stejné části, přičemž jednu z nich zabalte do potravinářské fólie a dejte ji odpočívat do chladničky. Druhou část natlačte na dno pečicím papírem vystlaného hlubokého plechu, aby vytvořila rovnoměrnou spodní vrstvu.

Jablečná náplň

Nyní přijde na řadu jablečná náplň. Na tu budete potřebovat 1,5 kilogramu oloupaných a nastrouhaných jablek, 60 gramů sladkého kakaa a 60 gramů skořicového cukru. Všechno společně smíchejte a s pomocí lžíce jablečnou náplň rozetřete po spodní vrstvě těsta, kterou jste si připravili na plech.

Nakonec si z chladničky vyndejte odloženou část těsta, na struhadle ji nastrouhejte nahrubo a nastrouhané těsto nasypte na koláč. Jablečný sen dejte péct na 30 minut do trouby vyhřáté na 180 °C. A je hotovo!