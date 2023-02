Bleskový univerzální korpus na dort. Návod krok za krokem

Dort je radost a požitek. Přesto si ho dopřáváme jen výjimečně. A není to škoda? Možná si ho budete dopřávat častěji, když zjistíte, jak jednoduše si můžete korpus na dort připravit sami doma.

Dort je symbolem oslav a narozenin. A nejen to. V cukrárnách se servíruje lidem, kteří si alespoň na chvíli chtějí slavnostně připadat. Ovšem ceny zákusků v obchodech rostou do závratných výšin. Co si zkusit dokonalý dort připravit doma?

6 nejslavnějších dortů světa

Lidé na celém světě dorty také milují. A dokonce nedávno bylo vyhlášeno šest nejlepší dortů světa. Hádejte, kdo je v tomhle nejužším finále?

Ano, je to klasický mrkvový dort, který získává stále nové a nové fanoušky svou šťavnatostí a jemnou nasládlou chutí. Druhým favoritem je klasický tvarohový cheescake. Třetí je Sacherův dort s porcí šlehačky navíc. Čtvrtý je schwarzwaldský dort, který má lehce nakyslou chuť po višňovém likéru. Pátý nejoblíbenějším dortem je klasický medovník, který do Evropy přišel z východu. Vítěznou šestku uzavírá Croquembouche. Nejde vyloženě o klasický dort, ale pyramidu z větrníčků z odpalovaného těsta, které zdobí žloutkový krém a karamelová poleva. Kterému z dortů byste dali hlas Vy?

Mrkvový dort patří mezi nejoblíbenější zákusky na světě. Zdroj: Profimedia

Domácí rychlovka

Upečte si doma rychlý a výborný piškotový dort. Mistr cukrář vám poradí ve videu, jak na to.

Skoro všechny dorty z téhle vítězné šestice jsou pracné. My vám ale představíme základní korpus na piškotový dort, který je rychlý a dobrý.

Připravte si 6 vajec, 6 lžic hladké mouky, 6 lžic cukru krupice. Oddělte bílky od žloutků. Nejdříve vyšlehejte v míse vaječné bílky a později do nich přidejte cukr. Měl by vám vzniknout tužší sníh. Do vyšlehaného sněhu zašlehejte žloutky. Do směsi pomocí metličky zapracujte hladkou mouku. Hotové těsto navrstvěte do předem vymazané dortové formy a pečte v předehřáté troubě na 150 °C a pečte zhruba hodinu.

Piškotový korpus vykouzlíte jen z několika málo surovin. Zdroj: Profimedia

Plnění krémem

Při vytažení dortu z trouby buďte opatrní. Nikde s ním moc nebouchejte, protože by se mohl propadnout. Naopak ho uložte na bezpečné místo, kde může v klidu vychladnout. Jakmile korpus vychladne, celý ho ořízněte a vyklopte z formy.

Jako náplň můžete použít šlehačkový krém, který si vyšleháte z 500 ml smetany ke šlehání, 500 g marscarpone a 4 lžiček moučkového cukru. Na krém můžete dát i plátky čerstvého ovoce.

Dort naplňte lehkým krémem. Zdroj: Profimedia

