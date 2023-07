Bleskový drobenkový koláč s tvarohem: Žádné těsto a rozplývá se na jazyku

Myslíte si, že vás drobenkový koláč už nemůže nijak překvapit? Omyl! Dá se totiž upéct i tak, jak jste ho možná ještě nikdy nejedli. Kromě toho, že je zasypaný křupavou drobenkou, se drobenka nachází i pod ovocem a zcela tak nahrazuje klasické těsto. Skvěle chutná třeba s rybízem. Kdo vyzkoušel, už nechce jiný.

Krásně nadýchané těsto, jemná tvarohová náplň, sladká chuť ovoce a nakonec křupavá drobenka. Ovocný drobenkový koláč zná snad každý a stejně tak každý jej naprosto zbožňuje. Věděli jste ale, že si ho můžete připravit i docela jinak a pochutnat si na něm snad ještě víc? Koláč, který obsahuje rovnou dvě vrstvy drobenky, spousta lidí považuje za absolutní klenot. A je i jednoduchý na přípravu.

Drobenka každému koláči dodá dokonalou křupavost i sladkost. Zdroj: Shutterstock

Nejjednodušší drobenkový koláč

I když každý miluje chuť ovoce a jemného těsta, mnohým na koláči chutná hlavně křupavá a slaďoučká drobenka. Tak proč si ji nedopřát rovnou ve dvojnásobném množství. Hravě drobenkou totiž nahradíte i samotné těsto.

Podrobný postup najdete ve videu:

Dokonalá drobenka

Jak již bylo řečeno, v koláči nefiguruje žádné těsto. I to totiž zastoupí drobenka. Aby jí bylo dost na dno formy i na následné posypání náplně, musíte ji připravit ve větším množství. Smíchejte tedy v míse 1 a 1/2 hrnku hrubé mouky a 1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky. Přidejte 1 hrnek cukru a 1 celé máslo. Máslo by mělo být opravdu dokonale vychlazené, aby šla drobenka dobře vypracovat. Pak už jen všechny ingredience prohazujte mezi prsty a vytvořte klasickou drobenku. Snažte se také pracovat co nejrychleji. Teplo z dlaní by při delší práci máslo zbytečně roztopilo a drobenka by k dokonalosti měla daleko. Drobenku následně rozdělte na polovinu.

TIP: Do jedné části drobenky můžete pro ozvláštění přidat například 1 lžíci hořkého kakaa anebo 1 lžičku mleté skořice. A pokud byste chtěli, aby byla drobenka extra nadýchaná, nesmí v ní chybět 1 žloutek.

Věděli jste, že když přidáte do drobenky žloutek, bude krásně nadýchaná? Zdroj: Shutterstock

Tvarohová náplň

Formu na koláč vymažte máslem a vysypte ji moukou. Pak na její dno rozsypte rovnoměrně 1 polovinu drobenky. Na drobenku následně nalijte tvarohovou náplň. Tu připravíte smícháním 3 plnotučných tvarohů, 1 sáčku vanilkového cukru, 5 lžic cukru krystal a 1 hrnku mléka.

Na tvaroh vyskládejte rybíz (anebo jakékoliv jiné ovoce, které vám vaše zahrádka nadělila) a ovoce zasypte druhou polovinou drobenky. Takto připravený koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte jej zhruba 1 hodinu. Po upečení ho nechte zcela vychladnout a můžete podávat. Ideálně s kopečkem vanilkové zmrzliny anebo domácí šlehačkou.