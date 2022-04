Bleskový medovník ze sušenek: Chuťově je ještě lepší než ten kupovaný

Máte rádi medovník? Udělejte si rychlý dezert podobný medovníku a oslaďte si život výborným zákuskem, který si oblíbí celá rodina. Rychlý medovník je neobyčejně nenáročný a během chvilky připravený zákusek, který zvládnete udělat kdykoli.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.nejrecept.cz

Báječný medovník

Řekněme si to na rovinu. Medovník máme rádi všichni, ale málokdo má tolik času a trpělivosti, že by chtěl doma péci dvanáct tenoučkých vrstev těsta, ze kterých se klasický medovník skládá. Takové pečení je skutečný hrdinský výkon, který jistě strávníci ocení, ale pokud si chcete pochutnat na medovníku a tlačí vás čas, pak je tu tahle rychlovka.

Klasický medovník je vlahý dort z tenoučkých vrstev korpusu spojených krémem. Zdroj: Elena Hramova / Shutterstock.com

Rychlý medovník ze sušenek

Jak známo medovník je dort skládající se z tenoučkých vrstev korpusu, které jsou spojeny jen nepatrnou vrstvou krému. Po zaležení je to vlahý a medem vonící dort, jež si skutečně získal srdce většiny z nás. Pokud toužíte po podobném moučníku, nachystejte si sušenky. Ty úplně nejlepší jsou karamelové, jež bývají často podávané balené po jedné ke kávě. Na dort budete potřebovat tři balíčky těchto sušenek.

Krém na rychlý medovník

A co krém? I ten můžete zjednodušit. Udělejte si jednoduchý krém ze šlehačky, mascarpone, medu a vanilky. Tři kelímky šlehačky vyšlehejte společně s jedním kelímkem mascarpone, čtyřmi lžicemi tekutého medu a obsahem vanilkového lusku. Ručním mixérem vyšlehejte do hustého krému a pusťte se do vrstvení dortu.

Krém vyšlehejte z mascarpone, medu, vanilky a šlehačky. Zdroj: shutterstock.com

Medovník přichystáte velmi rychle

Do dortové nebo jiné formy položte první vrstvu sušenek a následně vrstvu šlehačkové směsi, střídejte sušenky a šlehačku. Poslední vrstvu krému posypejte směsí rozdrcených sušenek, najemno nasekaných vlašských ořechů a můžete ještě pokapat medem. Překryjte alobalem nebo folií, aby dezert neosychal a nechejte dobře zaležet. Příprava je sice velmi rychlá, ale zaležením do druhého dne v lednici získá dort na vlhkosti a chutě se propojí. Díky tomu bude dezert podobný vláčnému medovníku.

Co koupit na rychlý medovník ze sušenek?

Na nákupní seznam si připište následující suroviny, a pak směle do toho.

3 balíčky karamelových sušenek

3 kelímky smetany ke šlehání

1 kelímek mascarpone (může být až stejné množství jako smetany, ale bude těžší)

4 medu

1 vanilkový lusk

hrst vlašských ořechů

Lusky vanilky můžete nahradit vanilkovým cukrem. Zdroj: portumen / Shutterstock.com