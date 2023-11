Potřebujete narychlo připravit lehký dezert s přísadami, které máte normálně doma? Tento recept je přesně to, co potřebujete. Přípravu zvládne úplně každý a zabere vám jen pár minut. Potřebujete jen listové těsto a karton od vajec.

Chcete připravit sladký dezert pro návštěvu na poslední chvíli? Tento recept zabere pouze pár minutek a není ani zapotřebí formy. Stačí jen karton od vajec, alobal a listové těsto. Je to vskutku snadné a rychlé. Servírovat tento lehký sladký pokrm můžete i jako jednohubky.

Karton od vajec místo formy

Budete potřebovat karton od vajec. Ten rozstříhejte tak, aby vám vzniklo tolik kousků, kolik chcete mini dezertů. Přikryjte alobalem a pomocí rukou vymačkejte díry podle kartonu. Nyní si vezměte kus listového těsta a položte jednu polovinu na karton přeložený alobalem. Druhou polovinu neodstřihávejte, nechte ji zatím pouze ležet. Vezměte si jahody, důkladně je opláchněte a dejte je do misky. Nyní pomocí jahody začněte dělat prohlubně do těsta v místech, kde jsou prohlubně v kartonu. Jahodu v daném místě něžně pokoulejte, než se vám vytvoří prohlubeň. Je důležité, abyste přitom byli jemní, protože jinak by se mohla do listového těsta udělat díra. Nyní si nakrájejte jahody na malé kostičky. Jako další náplň můžete zvolit cokoliv, co bude komplimentovat chuť jahod. Nejlepší je marmeláda, rozpuštěná čokoláda, Nutella nebo vanilkový pudink.

close info Profimedia zoom_in Skvělý trik na desetiminutový dezert z kartonu od vajec.

Jahody a náplň

Pokud jste jako náplň zvolili pudink nebo Nutellu, ty vložte do prohlubní jako první a následně do nich vložte nakrájené jahody. Pokud jste si vybrali marmeládu nebo rozpuštěnou čokoládu, můžete buď vložit jahody jako první a pak jen zalít vaší zvolenou přísadou, nebo prohlubeň jako první vymazat tenkou vrstvou vámi zvolené čokolády/ marmelády, vložit nakrájené jahody a následně ještě udělat čokoládový či marmeládový záliv navrch.

close info Profimedia zoom_in Listové těsto v kartonu naplňte jahodami a polevou dle vašeho výběru.

Trouba, cukr a máte hotovo

Ať jste už zvolili jakoukoliv variantu, nyní karton s těstem přikryjte druhou vrstvou listového těsta a pomocí rukou jemně zkontrolujte, že je těsto řádně slepeno k sobě. Nyní si do malé mističky rozklepněte vajíčko a rozmíchejte ho pomocí vidličky. Vajíčkem pomažte horní část listového těsta a máte v podstatě hotovo. Nyní jen stačí dát péct do trouby na 40 minut při teplotě 180 stupňů celsia. Po uplynulých 40 minutách vyndejte karton z trouby a odejměte karton s alobalem. Váš dezert můžete rozkrájet na malé sladké jednohubky. Nyní stačí jen posypat cukrem. Dobrou chuť!

