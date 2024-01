Máte po obědě chuť na sladkou tečku, ale nechcete rozehřívat troubu a moc si ušpinit ruce? Tyto nepečené dezerty budete mít hotové do deseti minut. Jsou jednoduché, rychlé a trouby nebude potřeba. Podívejte.

Každému se někdy stane, že má po obědě chuť na nějaký sladký zákusek. Ale po jídle máte plný žaludek a nechcete na svůj dezert čekat moc dlouho. Zároveň také nemáte náladu rozehřívat troubu a chcete něco sladkého a nenáročného. Zde jsou nápady na snadné recepty, které netrvají ani deset minut, chutnají naprosto božsky a trouby opravdu nebude potřeba.

Video recept na výtečný nepečený dezert najdete na Youtube kanále Chutný TV:

Zdroj: Youtube

Rychlá verze medovníku

Tento medovník není sice tou správnou verzí, kterou znáte, ale určitě vám nezabere tolik času, jako kdybyste dělali jeho pravou variantu. V supermarketu si kupte tři balíčky sušenek Lotus. Vezměte si podlouhlou mísu a naskládejte vedle sebe osm řad po třech sušenkách, či naopak. Nyní přiberte k ruce šlehač a dejte do něj tři kelímky 33% smetany ke šlehání a 3 balíčky ztužovačů krému. Z těch vyšlehejte pevný krém. Ten pak namažte na vaše vyskládané sušenky. Udělejte další patro sušenek a další patro krému, dokud vám budou oba komponenty stačit. Krémem byste měli nakonec namazat ještě boční strany a vrchní část. Pokud vám zbyly sušenky, rozdrťte je a posypte jimi vršek vašeho dezertu. Pak už jen stačí nechat odpočinout v lednici a máte hotovo.

close info Profimedia zoom_in Sušenky lotus nakonec rozdrťte a posypte jimi krém na povrchu vašeho falešného medovníku.

Osvěžující ovocný dezert

Pokud chcete něco trochu zdravějšího a osvěžujícího, tento recept je přímo pro vás. Jako základ si můžete vybrat mezi hotovým korpusem, piškoty nebo sušenkami. Vezměte si nějaké čerstvé ovoce, které vám chutná. Mohou to být například jen ostružiny nebo si můžete udělat mix ostružin, nakrájených jahod a malin. Záleží pouze na vás. Opláchněte si ovoce a dejte ho do misky. Nyní si z dvou měkkých tučných tvarohů, dvou zakysaných smetan a čtyř lžic moučkového cukru ušlehejte krém. Postupně vrstvěte na korpus či piškoty, a nakonec ozdobte povrch kakaem a zbylým ovocem. Dejte chladit na půl hodiny do lednice a máte hotovo.

