Jen málokterá kombinace je oblíbená tak jako skořice a jablko! Pokud patříte k milovníkům těchto chutí a vůní vyzkoušejte i tento vynikající nepečený dort. Nepečené zákusky jsou vlahé a báječně se hodí k čaji i kávě.

Jablečno skořicový nepečený dort

Lákají vás jablka se skořicí v pudinkové náplni proložené piškoty a s pořádnou vrstvou šlehačky? Pak právě tenhle dortík by vás měl zajímat.

Rychlý nepečený dortík nebo chcete-li moučník, buchta či zákusek není nijak neobvyklý, ale nutno dodat, že na YouTube kanále Toprecepty připravili dort se vším všudy a dotáhli jej k dokonalosti. Vytvořili nepečený dort z piškotů, který jste možná už někde viděli, nicméně významně vylepšili finále a vzhled zákusku. Ten už nevypadá jako třaslavý pudink s piškoty, ale je to opravdický dort, za který se nemusíte stydět a servírovat jej můžte i při oslavě.

Zdroj: Youtube

Pudinková náplň s jablky a skořicí

Podobných receptů je celá řada, ale tento je nejen chuťově vyvážený, ale i reprezentativní. Jestli ho chcete vyzkoušet i vy, na nákupní seznam si připište tyto položky. Na jeden dort budete potřebovat jedno kilo očištěných a na kostičky nakrájených jablek, které povaříte v rendlíku ve hrnku vody se šesti lžícemi cukru, dvěma lžicemi citronové šťávy a zhruba dvěma lžicemi skořice.

Směs povařte zhruba 10 minut a v misce bokem mezitím smíchejte dva balíčky vanilkového pudinku se 400 ml vody. Přidejte pudink s vodou do vroucích jablek, a ještě společně povařte do zhoustnutí. Pokud chcete přidejte do horké náplně i lžíci rumu na ovonění. Takto připravenou náplň dortu postavte mimo sporák a přichystejte si dortovou formu.

close info Shutterstock zoom_in Na takový dort se výborně hodí i horší jablíčka. V pudinkové náplni se mírně rozvaří a vůbec nevadí, že byla na počátku trochu potlučená nebo povadlá.

Jak na rychlý nepčený dort z jablek?

Na přípravu dortu, který ve formě ztuhne můžete použít celou formu nebo jen její obruč, kterou položíte na talíř nebo tác. Na tom pak necháte moučník vystydnout, musí se tedy vejít lednice.

Připravte si velký balíček piškotů. Používají se klasické dětské piškotky, ale samozřejmě je možné použít i křehčí cukrářské. Z piškotů udělejte první vrstvu a rozetřete na něj polovinu jablečné náplně. Uhlaďte ji do roviny a položte na ni druhou vrstvu piškotů. Následně přidejte zbytek jablečné náplně a opět pěkně uhlaďte do roviny.

Takto připravený dort nechejte v lednici ztuhnout alespoň 5 hodin, ideálně do druhého dne. Piškoty natáhnou vláhu z náplně a chutě se krásně propojí, díky čemuž bude dezert ještě chutnější.

Aby byl dortík také opravdu reprezentativní, sejměte ze ztuhlého dortu dortovou obruč a vyšlehejte balení šlehačky, které následně rozetřete po celém povrchu dortu.

Můžete se ale setkat také s recepty, které doporučují dort servírovat se zakysanou smetanou. Obé je nejen možné, ale také velmi chutné.

Sladkou tečkou nemusí být třešnička, ale například podrcené sušenky, kterými můžete dort posypat. Stejně tak se ale hodí troška skořice, někdo rád i ořechy nebo mandlové lupínky.

Zdroje: toprecepty.cz, jaktak.cz