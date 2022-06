5 minutový nepečený jahodový dort z 5 ingrediencí: Lahodný a hotový bleskem

Jahody, jahody, všude samé jahody… Sezóna sladkých červených plodů je tady. Pokud potřebujete připravit nějakou rychlou a lahodnou sladkost, jahody jsou tou nejlepší ingrediencí. Zkuste náš rychlý nepečený dort, nebudete litovat.

Je zajímavý svým tvarem, namísto klasické dortové formy se používá skleněná mísa, do které se navrství ingredience a poté se nechá v lednici pořádně zatuhnout. Po vyklopení vznikne tvar dezertu, kterému se v Itálii říká zuccotto a má zde velkou tradici už z dob renesance.

Poprvé si ho prý objednala královna Kateřina Medicejská na oslavu příjezdu španělských velvyslanců. Vytvořil ho poprvé slavný vynálezce zmrzliny Bernardo Buontalenti, a to jako “semifreddo”, polomražený dezert. Na počest královny dostal název Elmo di Caterina, protože ji kuchař a cukrář naplnil do helmy královské pěchoty a po vychladnutí vyklopil. Název zuccotto prý získal podle tvaru pokrývek hlavy tehdejších vysoce postavených církevních hodnostářů - prelátů. Od té doby se stal tento dezert oblíbený a z Florencie se postupem let rozšířil po celé Itálii a dnes na něj existují stovky receptů.

Nepečený jahodový dort

Nepečený jahodový dort stačí na 24 hodin vychladit v lednici. Zdroj: Profimedia

Suroviny:

800 g - 1000 g čerstvých a zralých jahod

1 kelímek smetany ke šlehání (33%)

1 lžíce moučkového cukru

2 kelímky zakysané smetany

240 g dětských piškotů

Mísu vyložte potravinovou fólií. Zdroj: Andrea Melenová



Postup:

Mísu vyložte potravinovou fólií, jahody omyjte, nechte okapat a pak odstraňte zelené korunky. Poté je nakrájejte na plátky.

Smetanu vyšlehejte do polotuha a přimíchejte cukr. Poté ji metličkou smíchejte se zakysanou smetanou.

Do místy naskládejte vrstvu piškotů, spodní stranou směrem k míse.

Naneste vrstvu krému, kousky jahod, poté opět vrstvu piškotů, krém a jahody. Takto pokračujte, dokud nenaplníte mísu až po okraj.

Poslední vrstva by měla být piškotová.

Dejte do lednice a nechte zatuhnout do druhého dne. Následně dort opatrně otočte a vyklopte na podnos. Pokud vám zbyl krém, můžete celý dort ještě potřít a ozdobit jahodami.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, cucina.fidelityhouse.eu