Geniální nepečený dort: Zebra je hotová do 10 minut a chutná fantasticky

Nápaditý, krásný a hlavně vynikající dort zvládnete vyrobit i bez zdlouhavých příprav a pečení. Dort zebra je ve Spojených státech nesmírně populární, cestu už si ale našel i do mnoha českých domácností. Už jste ho také ochutnali?

Při snaze vykouzlit nějaký dobrý moučník se často zapomíná na to, že je krása v jednoduchosti. Namísto vymýšlení různých náplní, těst a trávení desítek minut u trouby vsaďte na nepečené zákusky, které jsou raz dva hotové a rozhodně nehrozí, že by se spálily, vysušily, anebo třeba v troubě špatně vyběhly. Až tedy příště dostanete chuť na nepečený dezert, zkuste zebra dort.

Zebra dort mnoha chutí

Nepečený zebra dort se připravuje ve Spojených státech už desítky let, v Česku ale prozatím nijak zvlášť populární není. Přitom je velmi snadný na přípravu a chutná skvěle. Jeho název je odvozen od pruhované srsti zeber, v základu by tedy měl být dort tvořen smetanovým a kakaovým krémem. Díky pruhování se ale nazývají zebrou i dorty ovocné, ve kterých se střídá smetanový krém například s jahodovým nebo malinovým. Oblíbená je i zelená náplň z čaje matcha. Na první pohled se může zdát, že docílení požadovaného vzoru je poměrně náročným úkolem, jakmile se ale do přípravy dortu pustíte, hned zjistíte, že je to přesně naopak.

Zebra dort lahodí oku i chuťovým pohárkům. Zdroj: Shutterstock

Korpus ze sušenek

Na to, jak připravit nepečený dort Zebra, se můžete podívat ve videu:

Na přípravu zebra dortu budete potřebovat 260 gramů kakaových sušenek. Ty rozdrťte v mixéru a sušenkovou drť následně smíchejte se 170 gramy rozpuštěného másla. Připravte si klasickou dortovou formu o průměru 23 centimetrů a na její dno položte pečicí papír. Do formy pak přendejte sušenky s máslem a rukama či lžicí je dobře upěchujte, aby vznikl rovnoměrný korpus na dort.

Kakaový a smetanový krém

Formu se sušenkami si dejte na chvíli stranou a připravte si krém. Do větší mísy dejte 400 gramů 18% zakysané smetany, 300 gramů kondenzovaného mléka a obě ingredience společně krátce promíchejte, aby se spojily. Následně si v jiné míse vyšlehejte ze 400 mililitrů smetany ke šlehání šlehačku. Tu postupně vmíchejte do směsi ze zakysané smetany a kondenzovaného mléka.

V malé mističce si smíchejte 80 gramů želatinového prášku určeného pro studené dezerty se 200 mililitry studené vody. Želatinu rozmíchejte opravdu poctivě, aby v ní nebyly žádné hrudky. Vlijte ji do připraveného krému a všechno dohromady znovu vyšlehejte.

V dalším kroku si připravený krém rozdělte na dvě části. Připravte si čistou mísu a nalijte do ní 600 gramů krému. Ten pak smíchejte s 20 gramy vanilkového cukru. Do druhé poloviny krému nasypte 60 gramů hořkého kakaa a přilijte 100 mililitrů horké vody. Dobře promíchejte.

Krémy na sebe po lžičkách vrstvěte, aby dort po rozkrojení hrál barvami. Zdroj: Shutterstock

A teď už přijde samotné vrstvení. Na sušenkový korpus nalijte 9 lžiček tmavého krému a naklánějte formu tak, aby se krém rozlil po celém dně. Doprostřed formy pak nalijte 8 lžiček bílého krému a na něj zase 8 lžiček tmavého krému. Takto postup opakujte, dokud nespotřebujete oba krémy. Až se tak stane, vezměte si do ruky špejli a jemnými tahy od okrajů ke středu vytvořte klasický vzor. Když je dort hotový, vložte jej do chladničky na minimálně 7 hodin. V ideálním případě by měl v chladu strávit před konzumací celý den. A můžete servírovat!