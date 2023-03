Malakov: Bleskový tvarohový dort bez pečení krok za krokem

Milujete sladké, ale nechce se vám utrácet za dorty nebo nepatříte zrovna mezi mistry cukráře? Nevadí, máme pro vás dokonalý tip na jednoduchý, přesto lahodný dort, který je hotový raz dva a vyjde na pár korun.

Zákusek ke kávě, lahodná snídaně nebo osvěžující svačina. Takový je dort malakov, jeho přípravu zvládnou i začátečníci, nezabere moc času a co je úplně nejlepší, nemusí se péct! Jen mu musíte najít dostatečné místo v lednici. Kromě toho je skvěle variabilní. Tento dort vlastně nemá pevně daný recept a suroviny můžete dle chuti a hlavně dostupnosti obměňovat.

Výhodou dortu Malakov je, že do něj můžete použít jakékoliv ovoce. Zdroj: shutterstock

Vymazlete Malakov k dokonalosti

Skvělé na tomto dortu je, že si jej můžete dopřát v každém ročním období. Nemusíte totiž hledět na sezónu konkrétních surovin, jednoduše je vyměníte za ty, které zrovna seženete. Základ je vždy stejný, ovšem ovoce můžete kombinovat dle chuti a dostupnosti. Zní to jako pohádka? Je to skutečně tak.

Pojďte se podívat na video, jak jednoduchý, přesto lahodný, tento dort je:

Základ dortu tvoří piškoty. Samozřejmě můžete použít naši klasiku, tedy dětské piškoty. Sáhnout ale můžete také po těch podlouhlých cukrářských piškotech, známých hlavně z italského dortu tiramisu. Piškoty v dortu nasáknou přebytečnou tekutinu a ty cukrářské budou mít ve výsledku mnohem jemnější chuť a dezert díky nim bude hezčí i na pohled.

Cukrářské piškoty udělají v dortu větší parádu než ty klasické. Zdroj: shutterstock

Krém vyladíte dle své chuti

Připravte si dortovou formu. Může být klasicky kulatá, ovšem nic nepokazíte, ani pokud zvolíte čtvercovou nebo obdélníkovou. Vyložte ji ze všech stran buď potravinovou fólií, nebo pečicím papírem. Připravte si krém z půl kila plnotučného tvarohu ve vaničce a 400 gramů tučnější zakysané smetany. Čím tučnější zakysanou smetanu zvolíte, tím pevnější bude krém. Obsah tuku obou ingrediencí však můžete přizpůsobit dle potřeby a chuti.

Obojí vyšlehejte s pár kapkami vanilkové esence, vanilkovým cukrem a moučkovým cukrem. Množství cukru zase přizpůsobte ovoci, které budete v dezertu používat. Pamatujte také na to, že ať už volíte klasické piškoty, nebo ty cukrářské, sladké jsou dost a moučník má být hlavně osvěžující. V tento moment také můžete do krému přidat konzervované, na malé kostičky nakrájené ovoce. Skvěle se hodí broskve, zkusit můžete i ananas. Pokud máte v mrazáku přebytky zahradního ovoce, zapracujte do krému tyto. Podle kyselosti ovoce pak volte množství cukru.

Horní vrstvu mohou jednoduše tvořit piškoty, pohrát si ale můžete i s ovocem a želatinou. Zdroj: shutterstock

Vrstvěte piškoty a krém

Úplně spodní vrstvu tvoří piškoty. Vyskládejte je na dno formy a naneste na ně asi polovinu krému. Na krémovou vrstvu opět naskládejte piškoty a nebojte se je do krému malinko vtlačit. Pomažte piškoty krémem a buď můžete úplně nahoru zase vyskládat piškoty, anebo můžete na krém vyskládat na plátky pokrájené ovoce a pro ještě větší efektu můžete dort zakončit vrstvou ovoce v želatině. Fantazii se meze nekladou, záleží jen na vaší chuti a času. Hotový dort nechte pár hodin odpočinout v lednici, pak se do něj můžete s chutí pustit.

Zdroje: www.youtube.com, kousekdortu.cz, www.nejrecept.cz