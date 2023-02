Rychlý oběd z jednoho pekáčku: Zapečené brambory s kapustičkami jsou famózní

Brambory jsou oblíbené hned z několika důvodů. Ať už plní funkci přílohy, nebo hlavního jídla, nikdy se neomrzí a jedná se finančně nenáročnou a zároveň zdravou surovinu. Máme pro vás tip na rychlý oběd, kde hraje prim i růžičková kapusta.

Jsou dny, kdy nemáte dostatek času, anebo se vám nechce postávat hodiny u plotny. A v tento moment se nemá cenu trápit dlouhým vařením. Zachrání vás však zdravé a rychlé pokrmy, které vám nedají moc práce a jejich celková příprava nezabere půl dne. Tentokrát vyzkoušejte brambory s růžičkovou kapustou. Nejenže si pochutnáte, ale dodáte tělu i řádnou dávku vitamínů.

Jak správně připravit růžičkovou kapustu, se dozvíte ve videu:

Zapékaná růžičková kapusta s bramborem

Připravte si 750 g růžičkové kapusty, kterou nejprve pečlivě omyjte. Následně každý kus očistěte, protože vrchní listy bývají poškozené či povadlé. Poté je pokrájejte na půlky. Stejně tak si nejprve očistěte 600 g brambor a pokrájejte je na centimetrové plátky.

Dejte si do hrnce vařit vodu, osolte ji špetkou soli a dejte do ní brambory vařit. Asi tak po 5 minutách přidejte i pokrájenou růžičkovou kapustu a vařte další 2 minuty. Zeleninu sceďte a vložte do zapékací misky. Posypejte posekanou čerstvou nebo sušenou zelenou petrželkou, mletou červenou paprikou, trochou muškátového oříšku, osolte a opepřete.

Brambory mají nízkou kalorickou hodnotu, dobré dietetické vlastnosti a vysoký sytící index. Zdroj: shutterstock.com

Následně tuto směs zalijte 250 g smetany nebo mléka a zasypejte vrstvou strouhaného sýra, který máte v oblibě. Pečte v předem vyhřáté troubě po dobu 20 až 30 minut, dokud zelenina nezměkne a na sýru nebude křupavá krustička. Pak už nezbývá než rychlý oběd vynikající chuti servírovat na talíře.

Brambory nejen zasytí, ale jsou zdravé

Brambory mají nízkou kalorickou hodnotu, dobré dietetické vlastnosti a vysoký sytící index, dokonce jeden z nejvyšších. Mají tedy schopnost snížit pocit hladu a energetického příjmu na několik dalších hodin po požití. Každá hlíza je tvořena zhruba 20 % sušiny a 80 % vody.

Sušinu tvoří především sacharidy, dusíkaté látky a minimum tuků, konkrétně 0,1 %. V bramborách je značný obsah vitamínů, hlavně C a B6. Neméně významné jsou látky jako železo, draslík, hořčík a selen a samozřejmě i vláknina a velké množství antioxidantů.

Výhodou této drobné zeleniny je, že ji můžete používat celoročně, protože i v zimě odolává mrazům. Zdroj: shutterstock.com

Růžičková kapusta není o nic pozadu

Výhodou této drobné zeleniny je, že ji můžete používat celoročně, protože i v zimě odolává mrazům. Obsahuje velké množství zdraví prospěšných vitamínů a minerálních látek. Jedná se především o vitamín A, C, B1, B9 a E. Stejně tak se jedná o významnou zásobárnu draslíku, vápníku, hořčíku, sodíku, fosforu, železa a flavonoidů. Tento druh kapusty obsahuje také důležité aminokyseliny, které jsou pro naše tělo nepostradatelné.

