Bleskový okurkový salát. Nejrychlejší a nejchutnější, který jste kdy měli

Okurkový salát je česká klasika známá ze školních jídelen, ale i z domova. I když si každý z nás může přidat různé ingredience, ten nejrychlejší a nejběžnější je jen jeden. Suprerychlý okurkový salát je ideálním osvěžením v horkém dni a skoro nic nestojí. Co víc si přát!

Okurky vlastní i kupované

Máte už vlastní okurky nebo si po letošním aprílovém počasí musíte ještě počkat? Když nemáte vlastní, sáhněte po kupovaných, jsou levné a většinou od českých farmářů. Okurky jsou velmi šťavnaté a děti je mají rády jen tak. Ideální! Žádná práce a svačinka je na světě. A nechcete si udělat nastrouhaný okurkový salát, na který si vzpomínáte z dětství? Je rychlý, nic nestojí a hlavně chutná!

Okurky připravené do salátu. Zdroj: Agnes studio / Shutterstock.com

Okurky, sůl, pepř a ocet

Nic jiného nebude potřeba. Klasický český okurkový salát je ze salátové okurky. Ta je nastrouhaná na hrubém struhadle a salát obsahuje docela dost nálevu. Kolik nálevu si vyrobíte je čistě na vás. Abyste netápali v poměrech, dáme vám tip na malé množství a vy si jej znásobte, jak je libo. Okurku nastrouhejte, posolte a nechejte pustit vodu. Okurkové šťávy se rozhodně nezbavujte. Naopak! Pokud je jí dost, použijte okurkovou šťávu do základu zálivky. Není potřeba dodávat vodu z vodovodu, jen by zředila nevýraznou chuť okurky. Pokud ale okourková šťáva nestačí, použijte pár lžic vody. Do šťávy z nasolených okurek přimíchejte jednu polévkovou lžíci cukru a zcela jej rozmíchejte. Přidejte dvě lžíce octa, trošku opepřete a zálivkou přelejte nastrouhanou okurku. A je hotovo!

Hledáte rychlý okurkový, ale se smetánkou?

Stejně jednoduchý je okurkový salát se smetanou a koprem. Ani ten není náročný a má jen pár dalších ingrediencí. Zkuste tuto verzi salátu, je trošku jiný, než jste zvyklí. Vypadá ale o poznání lépe, takže jej můžete směle servírovat ke grilování nebo jej nabídněte návštěvě jako lehkou letní svačinku.

Kopr využijeme celý – lístky, květy i semena. Do salátu se ale nejlépe hodí lístky. Zdroj: AMV_80 / Shutterstock.com

Zakysaná smetana a kopr v okurkovém salátu

Nachystejte si dvě okurky nastrouhané na tenoučké plátky, 150 g zakysané husté smetany, půl lžíce cukru, půl lžičky soli, nasekaný kopr a dvě polévkové lžíce jablečného octa, který je trochu jemnější. Vše promíchejte ve hluboké míse, vychlaďte a podávejte.

Chutná? Smetanu můžete nahradit třeba domácím kefírem nebo jogurtem. Nebojte se vložit do receptů vlastního génia!