Nejlepší recept na rajčatový protlak. Tenhle je hotový bleskem a báječně hustý

Zralá letní rajčata přímo ze zahrádky jsou neskutečnou lahůdkou. Pokud se vám jich letos urodilo až příliš a máte pocit, že je nestihnete sníst, uchovejte jejich lahodnou chuť ve formě protlaku. Tento je bleskem hotový a nádherně hustý!

Hutný a poctivý protlak dodá chuť nejednomu pokrmu. Zbyla vám rajčata ze zahrádky a přemýšlíte, co s nimi? Vhoďte je do hrnce a dejte se do výroby lahůdky, kterou oceníte hlavně v chladných měsících.

Lahodná chuť a líbezná vůně

Rajčata jsou jednou z nejoblíbenějších plodin, kterou zahrádkáři každý rok pěstují. Ostatně čerstvá rajské jablíčka s lahodnou chutí a líbeznou vůni v obchodech těžko seženete. A když už, dost si za ně připlatíte. I to je důvod, proč si temně rudou manu uchovat i na později a vyrobit si z nich protlak.

Pasta z rajčat je totiž neuvěřitelně univerzální a vytrhne vám trn z paty pokaždé, když budete chvátat a doslova v běhu vymýšlet rychlý oběd nebo večeři. Použít jej můžete do lahodného boloňského ragú, dětem jen tak na špagety, při vaření nejlepší rajské omáčky nebo jako základ na všemi oblíbenou pizzu.

V jednoduchosti je krása

Dobrá zpráva je, že protlak je na výrobu až legračně jednoduchý.

Jak na ten nejlepší a nejjednodušší domácí rajský protlak, se podívejte v tomto videu:

I v případě rajčatové pochoutky je velmi důležitá vstupní surovina. Stejně jako u všech ostatních dobrot, které se zavařují, vybírejte plody, které jsou dobře zralé, ale nepoškozené. Určitě by na nich neměly být jakékoliv známky hniloby nebo plísně.

Neokrajujte

Pamatujte, že nesmíte nic vykrajovat! Pokud je rajče naťuklé, nemá v protlaku co dělat, mohlo by dojít ke znehodnocení celé várky. Rajská jablíčka jednoduše umyjte a rozkrájejte. Veškeré náčiní by také mělo být perfektně čisté, abyste si protla nepokazili.

Připravte si silnostěnný hrnec a rajčata v něm přiveďte k varu. Čím širší bude mít dno, tím vám půjde práce lépe od ruky. Pokud budou mít rajčata dostatečně velkou plochu, voda se z nich odpaří rychleji zhoustnou. Využít můžete i pánvičkovou metodu, podobnou jako u výroby marmelády. Podívejte se na postup zde:

Pasírujte a dochucujte

Jakmile jsou rajčata perfektně rozvařená, máte dvě možnosti. Buď je propasírujte přes sítko, abyste se zbavili semínek a slupek, nebo je jednoduše rozmixujte tyčovým mixérem spolu se slupkami. Tento způsob zaručí ponechání užitečné vlákniny v protlaku.

V této fázi také můžete protlak dochucovat – solí, cukrem, bylinkami. Nebo jej ponechejte naprosto přírodní, čímž zase zvýšíte jeho využitelnost. Chutě ale můžete i kombinovat. Nic nebrání tomu si ponechat pár skleniček čistých, pár bylinkových a do některých můžete přidat třeba česnek. Hotový protlak přendejte do sklenic a zavařte.

Rajčatový protlak můžete i v malých porcích zamrazit. Zdroj: Shutterstock

Tip na závěr

Takto připravený protlak nemusíte nutně jen zavařovat. Rozdělte malinké porce do tvořítek na led, dejte zmrazit a použijte, kdykoliv bude potřeba.

