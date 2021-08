Skvělé muffiny s kousky čokolády. Bleskový recept vhodný i pro pečení s dětmi

Patříte k lidem, kteří rádi spojí příjemné s užitečným? Tak to jste tu správně! Podívejte se na to, jak připravit vynikající dezert, po kterém se budou nejenže všichni olizovat, ale zároveň vám pomůže během dlouhých dnů zaměstnat vaše ratolesti. Jak vypadá nejlepší recept na rychlé muffiny s čokoládou?

Tento recept je skutečně vhodný i pro ty nejmenší. Nejedná se totiž o žádné vážení, měření, složité počítání ale prostou hrníčkovou metodu!

Víte, jaký je rozdíl mezi muffinem a cupcakem?

Ještě než se pustíte do přípravy, zkuste si odpovědět na to, jaký je rozdíl mezi muffinem a cupcakem. Tušíte? Tyto dva názvy se často zaměňují, a přitom rozdíl je vidět hned na první pohled. Cupcakes jsou spíš takové mini dortíky, které se bohatě zdobí krémem a různými sladkými ozdůbkami, zatímco muffiny vypadají spíš jako „obyčejná“ buchta. Do jeho těsta se ale přidávají lahodné přísady, například kousky čokolády, sušené nebo čerstvé ovoce, ořechy a tak podobně. A my si právě teď ukážeme, jak snadno připravit ty s čokoládou!

Recept vhodný i pro pečení s dětmi Zdroj: Evgeniia Freeman / Shutterstock.com

Jaké suroviny potřebujete?

1 šálek polohrubé mouky

2 lžičky prášku do pečiva

1/2 šálku cukru

1/2 šálku mléka

1/4 šálku másla

malé kousky čokolády

špetka soli

1 vejce

Pečte asi 20 minut při 180 °C Zdroj: NatashaPhoto / Shutterstock.com

Jaký je postup?

Do misky si dejte všechny ingredience a dobře promíchejte. Těsto nalijte rovnoměrně do 12 košíčků asi tak do ¾, aby vám muffiny během pečení nepřetékaly a vložte na plech. Dejte do předehřáté trouby a pečte asi 20 minut při 180 °C.

Pokud budete chtít své dětičky ještě víc zaměstnat, připravte jim několik druhů krémů obarvených potravinářskými barvami, drobné ozdůbky a my vám ručíme za to, že o nich na pěknou chvíli nebudete ani vědět.

A zázrak je na světě!

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.ekucharka.cz, luciepapezova.cz