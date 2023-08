Švestkový koláč bez kynutí: Za pár minut můžete servírovat

Milujete letní ovocné koláče, ale neradi je připravujete kvůli zdlouhavému kynutí? Není tedy nic jednoduššího než upéct koláč z klasického litého těsta a nekonečně dlouhé přípravě se tak zcela vyhnout. Koláč zvládnete levou zadní a už za pár minut si na něm můžete pochutnávat. Vynikající je hlavně švestkový.

Švestkový koláč s drobenkou je moučníkem, kterým snad vůbec nikdo nepohrdne. Čím už ale část lidí pohrdne, je jeho příprava. Tradičně se totiž ovocné koláče připravují z kynutého těsta, které je pochopitelně náročnější na výrobu. Právě z toho důvodu si pečení každý dvakrát rozmyslí. Naštěstí ale můžete koláč upéct i bez kynutí a udělat jej z naprosto snadného litého těsta. Kromě toho, že vám jeho příprava zabere jen pár minut, je koláč oproti tomu kynutému opravdu božsky nadýchaný.

Jak upéct dokonalý nekynutý švestkový koláč, zjistíte ve videu:

Nekynutý švestkový koláč

Připravte si 1 kilogram švestek, důkladně je omyjte pod tekoucí vodou, rozkrojte je a zbavte pecky. V míse vyšlehejte do pěny 160 gramů másla, 2 celá vejce a 150 gramů moučkového cukru. Pak přidejte 300 mililitrů mléka a 500 gramů polohrubé mouky, kterou jste předtím promíchali s 1 špetkou soli a 1 sáčkem kypřicího prášku do pečiva.

Těsto nalijte do vyššího vymazaného a moukou vysypaného plechu a rovnoměrně na něj vyskládejte nakrájené švestky.

Švestkový koláč je symbolem léta. Zdroj: Shutterstock

Základní drobenka

Ještě než poputuje koláč do trouby, je třeba ovoce zasypat drobenkou, která koláči dodá sladkost, krásně vyváží lehkou kyselost ovoce a také díky ní bude koláč křupavý. V čisté míse smíchejte 140 gramů polohrubé mouky, 70 gramů cukru a 70 gramů másla. Dbejte přitom na to, aby bylo máslo skutečně dokonale vychlazené. Jen tak se vám totiž podaří vyrobit tu nejlepší drobenku. Pak už jen všechny tři ingredience prohazujte mezi prsty tak, aby vznikly hrudky. Snažte se pracovat co nejrychleji, aby se máslo nezačalo rozpouštět kvůli teplu, které vyzařuje z vašich dlaní.

Drobenku nasypte rovnoměrně na koláč a dejte jej péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia. Pečte ho asi 30-40 minut. Po upečení nechte koláč vychladnout a můžete servírovat.

Drobenku můžete i ozvláštnit. A to třeba skořicí, kokosem nebo například mákem. Zdroj: Profimedia

Drobenka na více způsobů

Pokud chcete trochu zaexperimentovat, můžete drobenku i různě ochutit. Skvělá je například s 1 lžičkou skořice. Ta se navíc dokonale ke švestkám hodí. Použít ale můžete i třeba kokos, mleté ořechy anebo strouhanku. Toužíte-li pak po tom, aby byla drobenka krásně nadýchaná, přidejte do ní 1 žloutek.

