Ohlásila se vám nečekaná návštěva, chcete ji pohostit a zápolíte s časem? Ideální volbou je rychlý švestkový koláč!

Patříte k milovníkům rychlých receptů? Jestli jste vystaveni situaci, že nemáte moc času na přípravu pohoštění, tak švestkový koláč, který je rychlý jako uragán, jistě oceníte. Je snadný na přípravu, chutný a hotový během chvilky. Stačí jen pár jednoduchých ingrediencí, které smícháte dohromady, a pak už jen čekáte, až se koláč upeče.

Jak připravit švestkový koláč z jogurtového těsta podle Nadi Konvalinkové? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Český rozhlas:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience

Než se pustíte do práce, připravte si všechny potřebné suroviny. Budete potřebovat 50 ml oleje, 1 vejce, 1 hrnek mléka, 1 balíček prášku do pečiva, stejné množství krupicového cukru a 2 hrnky polohrubé mouky a samozřejmě švestky. Jejich množství je zcela na vás. Na drobenku využijete 1 lžíci másla, stejné množství krupicového cukru a také polohrubé mouky.

close info Olga Sg / Shutterstock zoom_in Nejprve si pečlivě umyjte švstky a vypeckujte.

Postup přípravy

Veškeré uvedené ingredience na těsto vložte do mísy a řádně je promíchejte, aby vám vzniklo kompaktní, hladké a řídké těsto. Pak si vymažte plech tukem a vysypte pečlivě moukou. Následně do něj těsto nalijte a poskládejte na jeho povrch předem omyté, vypeckované a rozpůlené švestky.

Příprava drobenky

Uvedené množství mouky, másla a cukru vložte do misky a následně je spojte prsty do drobečků. Vzniklá hmota by neměla připomínat souvislé těsto, ale musí se rozsýpat na malé drobečky neboli žmolky, o čemž vypovídá i její název.

Drobenku můžete připravit i dalším způsobem. Nejprve rozpusťte máslo, vlijte ho do cukru s moukou a vidličkou směs dobře promíchejte. Pak nechte zchladnout. Kdyby nebyla drobenka moc drobivá, můžete do ní dosypat trochu mouky, ale je důležité dodržet poměr 1:1:2,5.

close info olepeshkina / Shutterstock zoom_in Drobenka na švetskový koláč prostě patří a dodá mu příjemnou křupavost.

Dodejte drobenku a pečte

Pak drobenkou posypejte rovnoměrně připravený koláč a plech vložte do předem vyhřáté trouby na 170 °C na dobu cca 30 minut. Jakmile budou okraje hnědé, koláč uvnitř dostatečně propečený na povrchu krásně křupavá a voňavá máslová drobenka, vyndejte ho z trouby a nechte vychladnout. Pak už nezbývá než tuto dobrotu pokrájet na kousky, lehce pocukrovat a můžete servírovat na stůl.

Zdroje: www.vareni.cz, www.toprecepty.cz, www.maminčinyrecepty.cz