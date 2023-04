Rychlý velikonoční beránek bez vážení: Zvládne ho i dítě

Nejoblíbenější recepty jsou pochopitelně ty jednoduché, se kterými není mnoho práce a přesto přinášejí úžasné výsledky. Jedním takovým je i recept na velikonočního beránka, z jehož pečení má spousta lidí obavy. S hrníčkovým receptem jej ale zvládne upéct i naprostý kulinářský antitalent.

Pečení velikonočního beránka už vyzkoušela celá řada lidí. A bohužel se mnozí z nich k domácímu beránkovi už nikdy nevrátili, protože jejich první pokus skončil fiaskem. Často se stává, že se beránek rozpadá, postrádá nějakou výraznější chuť, jde špatně vyklopit z formy, anebo rychle ztvrdne a je nepoživatelný.

Není ale třeba z neúspěchu obviňovat sebe. Za nevalný výsledek totiž většinou může nesprávně zvolený recept. Dejte velikonočnímu beránkovi ještě šanci a upečte jej podle naprosto primitivního hrníčkového receptu, se kterým chutná beránek naprosto božsky.

Beránek z čokolády, tvarohu i šlehačky

Tradice pečení sladkého beránka má už dlouhou historii. A postupem času se dočkal mnoha úprav a „vylepšení”. Původní recept si každá rodina začala upravovat k obrazu svému. Tak začala vznikat celá řada variant této velikonoční dobroty. Někdo peče beránka z čokolády či tvarohu, jiní zase ze šlehačky nebo s rozinkami. Možností je zkrátka mnoho.

Beránek o Velikonocích nesmí na stole chybět. Zdroj: stockcreations/Shutterstock.com

Tou vůbec nejlepší ale pochopitelně zůstává ta nejklasičtější a také ta zcela původní, kdy se beránek pekl z obyčejného třeného těsta, které je krásně vláčné a náramně voní po rumu.

Beránek bez vážení

Upéct dobrého beránka není žádná věda. Dokonce k tomu nepotřebujete ani váhu a vystačíte si s obyčejným hrnkem. I díky tomu není prakticky možné udělat chybu a zmařit výsledek. Beránek se zkrátka vždy povede na jedničku.

Podrobný postup najdete ve videu:

Hrníčkový recept na velikonočního beránka

Připravte si větší mísu a prosejte do ní 1 hrnek polohrubé mouky a 1 hrnec hladké mouky. Mouku smíchejte ještě s 1 hrnkem krystalového cukru, 1 větší špetkou soli a také 1 a 1/2 lžicí namletých vlašských ořechů. Do suché směsi přijde ještě 1 sáček prášku do pečiva a 1 sáček vanilkového cukru. Dobře promíchejte.

Následně do těsta nalijte 1 hrnek plnotučného mléka a přidejte také 3 celá vejce a 1 lžíci rumu. Opět důkladně promíchejte, aby v těstě nebyly hrudky. Pak těsto nalijte do předem vymazané a vysypané formy na velikonočního beránka.

Beránek osladí Velikonoce Zdroj: Shutterstock.com / A.G.A

Beránka vložte do trouby vyhřáté na 200 stupňů Celsia a pečte jej asi 20 minut. Následně teplotu stáhněte na 180 stupňů Celsia a pečte dalších 25 minut. Stav propečení zkontrolujte s pomocí špejle. Pokud je po vytažení z těsta čistá, je hotovo. Beránka nechte jen krátce vychladnout a poté jej opatrně vyklopte z formy, aby se neponičil. A ve chvíli, kdy zcela vychladne, jej ozdobte. Stačí jej například jen lehce pocukrovat moučkovým cukrem, skvěle se na něm ale budou vyjímat i nejrůznější polevy.