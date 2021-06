Rýmovník není jen na podzimní nachlazení. I v létě ho můžete skvěle využít

Kubánské oregano nebo mexický eukalyptus. I tak se u nás říká rýmovníku. Nenáročné rostlině, která si lehce našla cestu na naše parapety. Pyšní se výraznou svěží vůní a léčivými vlastnostmi, jež pomáhají především proti nachlazení. Využijete ho však také, pokud jste zcela zdraví.

Rýmovník má sukulentní chlupaté listy, jež voní po meduňce a mátě. Příjemné aroma uvolňuje dýchací cesty a podporuje vylučování hlenu. Stačí, když lísteček promnete mezi prsty. Rýmovník je přirozeně protizánětlivý a pomáhá snižovat zarudnutí, otoky, podráždění nebo svědění. Mírní také bolest hlavy, střevní a žaludeční koliky a astma.

Jak pěstovat rýmovník

Rýmovník je na pěstování nenáročný a dá se snadno namnožit. Stačí, když ostřihnete vrcholové řízky a stonek vložíte do vody nebo do půdy. Vyhovuje mu světlo a teplo. Rozhodně ho nedávejte do průvanu. Listy by začaly žloutnout a vadnout. Se zálivkou to nepřehánějte. Dopřejte mu vodu jen tehdy, když je povrch zeminy suchý.

Rýmovník je na pěstování nenáročný a dá se snadno namnožit. Zdroj: Shutterstock.com / matka_Wariatka

Rýmovník odpuzuje hmyz

Otravují vás, především v létě, mouchy a komáři? Nasaďte na ně účinnou zbraň v podobě rýmovníku. Jeho vůni obtížný hmyz nesnáší. Dejte ho na stůl na terasu nebo na venkovní parapet na balkóně. Rýmovník odpuzuje také moly. Stačí, když listy nadrtíte, vložíte do látkového pytlíčku a ten zavěsíte do skříně.

Rýmovník v kuchyni

Léčivka se dá využít i v kuchyni jako aromatické koření. Hodí se do zeleninových salátů, ale především k dochucení masa. Listy se dají použít čerstvé i sušené, i když díky sukulentní struktuře se vaše sušička „zapotí". Dá se využít na ochucení ryb a zvěřiny. Jako koření do kyselé vietnamské polévky nebo do kari. Můžete ho obalit v těstíčku nebo jím ochutit mexické fazole. Skvělá je také marináda.

Marináda z rýmovníku

Budete potřebovat:

0,25 l olivového oleje, 1 dl bourbon whisky, 3 lžíce medu, 1 dl hrnku citronové šťávy, 3 stroužky utřeného česneku, 1 dl sójové omáčky, 2 lžíce rýmovníku, sůl a pepř

Vše smíchejte dohromady a marinádou potřete maso určené na gril nebo do trouby.

Rýmovníkem se dá nahradit šalvěj nebo oregano. Zdroj: wasanajai/Shutterstock.com

Pesto z rýmovníku

Rýmovníkem se dá nahradit šalvěj nebo oregano. Pokud se vám ho urodilo více, zkuste si vyrobit lahodné kubánské pesto ze 4 stroužků česneku, 3 hrnků listů rýmovníku, 1/2 hrnku kešu, 1/4 hrnku lahůdkového droždí, 1/2 hrnku olivového oleje, soli a pepře. Tuhé ingredience vložte do mixéru a mixujte cca 30 sekund, poté vlijte olivový olej a promíchejte. Hotové pesto můžete použít jaké základ do salátů, omáček nebo na těstoviny.